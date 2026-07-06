Antetokounmpo sa lúči emotívnym odkazom. Milwaukee bude vždy môj tím, zdôraznil

Grécky basketbalista Giannis Antetokounmpo sa emotívnym videom na sociálnych sieťach rozlúčil s fanúšikmi Milwaukee Bucks.
V pondelok sa zároveň oficiálne zavŕšila jeho výmena do Miami Heat, na ktorej sa oba kluby dohodli už minulý mesiac.
Podľa pravidiel NBA mohla byť výmena potvrdená až v pondelok. Bucks poslali Antetokounmpa a Bobbyho Portisa do Miami výmenou za Tylera Herra, Kel'ela Warea, Jaimeho Jaqueza Jr., Kasparasa Jakucionisa, Natea Amenta a štyri budúce výbery v drafte.
„Chcem, aby ste to počuli priamo odo mňa. Mesto Milwaukee bude navždy v mojom srdci. Toto je môj domov, miesto, kde sa mi narodili deti.
Žije tu moja mama, môj otec, moji bratia tu hrali. Práve toto miesto zo mňa urobilo človeka, akým som dnes. To sa nikdy nezmení.
Nech budem kdekoľvek, Milwaukee bude vždy moje mesto, môj tím, moja rodina,“ odkázal 31-ročný Antetokounmpo.
Grécky reprezentant strávil v drese Bucks trinásť sezón. Klub si ho vybral z 15. miesta draftu NBA v roku 2013.
Desaťnásobný účastník Zápasu hviezd získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča ligy v rokoch 2019 a 2020, v roku 2021 doviedol Milwaukee k prvému titulu po 50 rokoch a stal sa aj najužitočnejším hráčom finálovej série.
Počas pôsobenia v Bucks dosahoval priemer 24,1 bodu, 9,9 doskoku, 5,0 asistencie, 1,2 bloku a 1,1 zisku na zápas.