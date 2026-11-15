Miami prvýkrát v sezóne s pozitívnou bilanciou. Antetokunmpo ho viedol k demolácii Detroitu

Basketbalisti Miami Heat zvíťazili v zápase zámorskej NBA nad Detroitom Pistons 137:117. Grék Jannis Antetokunmpo prispel k triumfu domácich 34 bodmi, 14 doskokmi a ôsmimi asistenciami. Klay Thompson premenil šesť trojkových pokusov a nazbieral 26 bodov.
Hráči Miami, ktorí vstúpili do sezóny štyrmi prehrami za sebou, sa s bilanciou sedem víťazstiev a šesť prehier prvýkrát v ročníku dostali nad hranicu 50-percentnej úspešnosti. Štvrtou výhrou po sebe a siedmou z deviatich stretnutí potvrdzujú tabuľkový progres vo Východnej konferencii, aktuálne sú už na štvrtej pozícii.
O svojom triumfe rozhodli najmä v druhej a tretej štvrtine. Líder Detroitu Cade Cunningham, ktorý vo štvrtok zaťažil konto súpera 52 bodmi, ich tentoraz zaznamenal 33.
„Čelili sme veľmi fyzickému súperovi, bolo tam množstvo faulov, ale v druhej štvrtine sme sa už postupne na to adaptovali. Začali sme súperovi komplikovať veci a potom sa nám otvorili miesta na palubovke. Chalani si postupne osvojujú identitu, ktorou sa chceme prezentovať. V lige je množstvo kvalitných tímov, ale teším sa, že si to začínajú užívať,“ cituje agentúra AP kouča Heat Erica Spoelstru.
Prekvapenie sa zrodilo v Minneapolise, kde Chicago zdolalo domácu Minnesotu 117:106 a ukončilo jej päťzápasovú víťaznú sériu. Bulls dosiahli iba tretí triumf v sezóne. Norman Powell k nemu prispel 24 bodmi, piatimi doskokmi a tromi asistenciami, Litovčan Matas Buzelis zaznamenal 18 bodov.
Bulls dokázali uspieť aj bez troch hráčov rotácie, z rôznych dôvodov absentovali Caleb Wilson, Jalen Smith a Nic Claxton.
„Hráme tiež o naše miesto v tíme. Klub je v pozícii, kedy sa snaží zistiť, akým smerom povedú jeho ďalšie kroky. Máme hráčov, ktorí sú už niekoľko rokov v lige a chápu, čo je potrebné k tomu, aby sme víťazili. Je to o tom, že je nutné byť dobrým spoluhráčom, makať, robiť správne rozhodnutie a to sa prenesie potom do úspechu,“ prezradil autor 16 bodov Chicaga Buddy Hield.
Austrálčan Tyrese Proctor sa blysol triple double za 24 bodov, 11 doskokov a 10 asistencií a doviedol Cleveland k víťazstvu nad Dallasom 127:117. Dvadsaťdvaročný rozohrávač sa stal od apríla 2024 prvým hráčom klubu, ktorý dosiahol v zápase na tri dvojciferné štatistiky.
Cavaliers nastúpili bez kompletnej obvyklej základnej päťky. Ich opory Donovan Mitchell, James Harden či Jarrett Allen dostali voľno pre zranenia i po komplikáciách pri cestovaní, ktoré spôsobilo piatkové pozastavenie leteckej dopravy v USA.
„Toto je špeciálne víťazstvo. Vzhľadom na všetky okolnosti a celú situáciu, veľa to hovorí o našich mladých hráčoch v rámci tímu. Hovorili sme o tom od prvého dňa predsezónnej prípravy, títo hráči sú pôsobiví. Nie je to žiadne prekvapenie, je len skvelé, že sa potvrdzujú naše slová,“ chválil na pozápasovej tlačovej konferencii svojich zverencov tréner Cavaliers Kenny Atkinson.
Denver triumfoval na palubovke New Orleans 116:108 aj vďaka 26 bodom, desiatim asistenciám a ôsmim doskokom Srba Nikolu Jokiča.
Jamal Murray pridal 23 bodov. Pelicans utrpeli šiestu prehru za sebou. Memphis si víťazstvom nad Brooklynom 129:110 vylepšil bilanciu na deväť triumfov a štyri prehry.
NBA - výsledky (nedeľa, 15. november):