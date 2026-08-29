Baláž s Botekom doplatili na ťažké podmienky. Na MS sa predstavia len v B-finále

Slovenská posádka rýchlostných kanoistov Samuel Baláž, Adam Botek sa neprebojovala do finále v olympijskej disciplíne K2 500 m na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani.
V sobotňajšom záverečnom treťom semifinále obsadila 4. priečku a iba o jedinú pozíciu a osemnásť stotín sekundy sa tak nedostala medzi postupujúcu trojicu do bojov o medaily.
Baláž s Botekom mali finálové ambície, keďže v tejto sezóne obsadili štyrikrát pozíciu v prvej šestke v pretekoch Svetového pohára, vrátane druhého miesta v Montreale. Patrila im aj 6. priečka na ME v portugalskom stredisku Montemor o Velho.
V Poznani sa v náročných podmienkach za silného vetra a v daždi držali vo štvrtej dráhe od úvodu na štvrtej-piatej pozícii.
Následne zabrali vo finiši, no na postupovú tretiu priečku ich tesne nepustili Belgičania Bram Sikkens, Artuur Peters v ôsmej dráhe, ktorí prišli do cieľa s mankom 1,24 s na suverénnych víťazov Nemcov Jacoba Schopfa a Maxa Lemkeho. Slováci mali odstup 1,42 a v nedeľu ráno ich čaká B-finále.
O konečné 10.-18. miesto bude bojovať aj Denis Myšák na neolympijskej trati K1 500 m. V prvej z troch semifinálových jázd obsadil 6. priečku s odstupom 2,80 sekundy od víťazného Austrálčana Thomasa Greena. Od tretej pozície a postupu do A-finále ho delilo 1,68 s.