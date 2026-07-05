Austrálsky zväz stojí za trénerom. Spätne je každý múdrejší, hovorí výkonný riaditeľ

Vedenie Austrálskeho futbalového zväzu vyjadrilo plnú podporu reprezentačnému trénerovi Tonymu Popovicovi napriek kritike po vypadnutí tímu v šestnásťfinále MS.
Austrálčania prehrali s Egyptom po jedenástkovom rozstrele a naďalej čakajú na svoje premiérové víťazstvo vo vyraďovacej fáze svetových šampionátov.
Popovic čelil kritike najmä za rozhodnutie vystriedať krátko pred koncom predĺženia brankársku jednotku Patricka Beacha a na rozstrel poslať Mathewa Ryana.
Skúsený gólman napokon nezneškodnil ani jednu strelu súpera a Egypt zvíťazil 4:2. Otázniky vyvolalo aj to, že medzi exekútorov zaradil iba 18-ročného Lucasa Herringtona, ktorý svoj pokus nepremenil.
„Každý fanúšik bude premýšľať nad tým, čo sa dalo urobiť lepšie. Trénerský štáb a Tony Popovic však v danej chvíli najlepšie vedia posúdiť, čo tím potrebuje.
Spätne je každý múdrejší, ale rozhodnutia treba robiť podľa toho, čo vidíte na tréningoch a pri komunikácii s hráčmi. Tony Popovic má našu plnú dôveru,“ uviedol výkonný riaditeľ zväzu Martin Kugeler.
Popovic prevzal reprezentáciu v roku 2024 a priviedol ju na šieste MS za sebou. Krátko pred začiatkom turnaja predĺžil zmluvu do Ázijského pohára 2027 v Saudskej Arábii.
„S rozhodnutím predĺžiť jeho kontrakt sme úplne spokojní. Je správnym človekom, ktorý povedie tento tím na ďalší veľký turnaj a zúročí skúsenosti z MS,“ dodal Kugeler pre AFP.