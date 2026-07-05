    Austrália
    Austrália
    MS vo futbale 2026
    03.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    1 - 2pp
    1:1, 0:0
    Po predĺžení
    Pokutové kopy
    2:4
    Egypt
    Egypt

    Austrálsky zväz stojí za trénerom. Spätne je každý múdrejší, hovorí výkonný riaditeľ

    Tony Popovic.
    Fotogaléria (83)
    Tony Popovic. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. júl 2026 o 08:55
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    Austrálčania prehrali v šestnásťfinále s Egyptom po jedenástkovom rozstrele.

    Vedenie Austrálskeho futbalového zväzu vyjadrilo plnú podporu reprezentačnému trénerovi Tonymu Popovicovi napriek kritike po vypadnutí tímu v šestnásťfinále MS.

    Austrálčania prehrali s Egyptom po jedenástkovom rozstrele a naďalej čakajú na svoje premiérové víťazstvo vo vyraďovacej fáze svetových šampionátov.

    Popovic čelil kritike najmä za rozhodnutie vystriedať krátko pred koncom predĺženia brankársku jednotku Patricka Beacha a na rozstrel poslať Mathewa Ryana.

    Skúsený gólman napokon nezneškodnil ani jednu strelu súpera a Egypt zvíťazil 4:2. Otázniky vyvolalo aj to, že medzi exekútorov zaradil iba 18-ročného Lucasa Herringtona, ktorý svoj pokus nepremenil.

    Fotogaléria zo zápasu Austrália - Egypt na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Egypt's Emam Ashour scores his side's opening goal against Australia during the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Australia's Jackson Irvine (22) tackles Egypt's Mostafa Zico (11) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Egypt's Emam Ashour (8) scores the opening goal past Australia goalkeeper Patrick Beach (18) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Egypt's Hamdy Fathy (14) clears the ball in front of Australia's Connor Metcalfe (8) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    83 fotografií
    Egypt's Emam Ashour scores the opening goal during a World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Omar Marmoush, left, and Australia's Jordan Bos vie for the ball during a World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) battles for a header with Australia's Nestory Irankunda (17) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt players bow in prayer after scoring opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir (23) looks back as a shot goes over the bar during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Emam Ashour, center, celebrates scoring his side's opening goal against Australia during the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mostafa Zico falls during a World Cup round of 32 soccer match against Australia in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Emam Ashour (8) scores during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Cristian Volpato, left, controls the ball as Egypt's Marawan Attia looks on during the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Jordan Bos, left, controls the ball during the World Cup round of 32 soccer match against Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Jordan Bos (5) challenges for the ball among with Egypt's Ramy Rabia (5) and Marawan Attia (19) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Cristian Volpato (20) battles for a header with Egypt's Yasser Ibrahim (2) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Gustavo Tejera from Uruguay talks to Egypt's Yasser Ibrahim during the World Cup round of 32 soccer match against Australia in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir (23) looks back as a shot goes over the bar during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Cristian Volpato (20), right, tries to score as Egypt's Marawan Attia (19) tries to stop him during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir (23) looks back as shot goes over the bar during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Emam Ashour (8), right, scores the opening goal past Australia goalkeeper Patrick Beach (18) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Harry Souttar (19) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir (23) looks back as shot goes over the bar during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt players bow in prayer after scoring opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Jordan Bos (5) challenges for the ball with Egypt's Ramy Rabia (5) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mostafa Zico (11) battles for a header with Australia's Harry Souttar (19) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Ramy Rabia, right, and Australia's Jordan Bos battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt fans and players stand for their national anthem during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Salah (10) looks at the ball among Australian players during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's players celebrate after scoring their side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Harry Souttar and Nestory Irankunda celebrates after Egypt's Mohamed Hany scored an own goal with a header during a World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Hany scores an own goal with a header during a World Cup round of 32 soccer match against Australia in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans cheer after a goal as they watch large screens in a park in Sydney, Saturday, July 4, 2026, as Australia and Egypt play in their World Cup round of 32 soccer match. (AP Photo/Rick Rycroft)Australia's Aiden O'Neill (13) clears the ball in front of Egypt's Emam Ashour (8) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Hany (3) is looked at by teammates after an injury during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Hany (3), right, heads an own goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) reacts after Australia score it's side first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia head coach Tony Popovic reacts during a World Cup round of 32 soccer match against Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) holds Australia's Connor Metcalfe (8) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia celebrates after Egypt's own goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Salah controls the ball during the World Cup round of 32 soccer match against Australia in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) holds Australia's Connor Metcalfe (8) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Hany (3), right, heads an own goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia players celebrare after Egypt's Mohamed Hany scored an own goal with a header during a World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Hany (3) heads the ball against Australia's Aziz Behich (16) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) reacts after Australia score it's side first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia fans celebrates after Egypt's own goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia players celebrate after Egypt's Mohamed Hany scored an own goal during the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Hany (3) scores own goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Jackson Irvine (22) heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Connor Metcalfe, left, and Egypt's Mohamed Hany lie on the field during the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Salah (10) executes fhalf time start kick during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Emam Ashour, left, and Australia's Aiden O'Neill vie for the ball during a World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Alessandro Circati (3) challenges for the ball with Egypt's Omar Marmoush (22) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Harry Souttar (19) runs with the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Hany (3) is looked at by teammates during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Aiden O'Neill falls during a World Cup round of 32 soccer match against Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir celebrates winning a penalty shootout against Australia for the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Salah, right, and teammate Mostafa Zico celebrate after winning a penalty shootout against Australia following a World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Hossam Abdelmaguid (4) scores the winning kick past Australia goalkeeper Mathew Ryan (1) during a penalty kick shootout in the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir celebrates winning a penalty shootout against Australia for the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia goalkeeper Mathew Ryan (1) misses a save on penalty shootout against Egypt's Mohamed Salah (10) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Salah (10) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026.(AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Karim Hafez (15) and Haissem Hassan (12) react after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026.(AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir and Emam Ashour celebrate defeating Australia in a penalty shootout following their World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Nestory Irankunda (17) comforts Jackson Irvine (22) after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Salah greets fans after winning a penalty shootout against Australia for the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Salah (10) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026.(AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Salah greets fans after winning a penalty shootout against Australia for the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mahmoud Saber (21) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026.(AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir (23) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026.(AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Ramy Rabia (5) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026.(AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir (23) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026.(AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolThe Egypt team celebrate after winning a shootout to clinch the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypts players celebrate after their teammate Hossam Abdelmaguid (4) score the winning penalty during World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypts players celebrate after their teammate Hossam Abdelmaguid (4) score the winning penalty during World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Salah (10) comforts Australia's Aziz Behich after Australia lost a penalty shootout following their World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Kai Trewin reacts after losing in a penalty shootout against Egypt following a World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgyptian players celebrate after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Tarek Alaa (24) and Emam Ashour (8) celebrate a win during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgyptian players celebrate after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgyptian players celebrate after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolDejected fans react after watching large screens in a park in Sydney, Saturday, July 4, 2026, as Australia and Egypt play in their World Cup round of 32 soccer match. (AP Photo/Rick Rycroft)

    „Každý fanúšik bude premýšľať nad tým, čo sa dalo urobiť lepšie. Trénerský štáb a Tony Popovic však v danej chvíli najlepšie vedia posúdiť, čo tím potrebuje.

    Spätne je každý múdrejší, ale rozhodnutia treba robiť podľa toho, čo vidíte na tréningoch a pri komunikácii s hráčmi. Tony Popovic má našu plnú dôveru,“ uviedol výkonný riaditeľ zväzu Martin Kugeler.

    Popovic prevzal reprezentáciu v roku 2024 a priviedol ju na šieste MS za sebou. Krátko pred začiatkom turnaja predĺžil zmluvu do Ázijského pohára 2027 v Saudskej Arábii.

    „S rozhodnutím predĺžiť jeho kontrakt sme úplne spokojní. Je správnym človekom, ktorý povedie tento tím na ďalší veľký turnaj a zúročí skúsenosti z MS,“ dodal Kugeler pre AFP.

    Pavúk MS vo futbale 2026

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    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
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    MS vo futbale 2026

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    Kam zamieri Salah po odchode z Liverpoolu? Záujem majú turecké i talianske veľkokluby
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    Domov»MS vo futbale 2026»Austrálsky zväz stojí za trénerom. Spätne je každý múdrejší, hovorí výkonný riaditeľ