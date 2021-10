Amatéri v Kanade? Zápasy o deviatej večer, titul aj bez tréningov

Futbal musel ísť do úzadia, ale iba na chvíľu. Na stretnutí torontských Maďarov sa totiž dopočuli o klube Toronto Vasas FC.

Napokon vycestovali do Kanady. V Toronte sa prihlásili do medzinárodnej jazykovej školy, študujú odbor Biznis a komunikácia, popri štúdiu si našli aj robotu.

Ich prvou vyhliadnutou destináciou bola Austrália, ale tá pre prísne opatrenia neprichádzala do úvahy.

TORONTO. Attila Boráros a Zsolt Bazsó pred pandémiou pracovali v Dunajskej Strede ako mládežnícki tréneri. Začiatkom tohto roka však začali rozmýšľať nad tým, že by skúsili šťastie za hranicami.

V požičaných kopačkách

„Nemal som tu so sebou kopačky, už sa nezmestili do kufra. Takže som si ich požičal od Zsoltiho, ktorý v ten deň nemohol prísť so mnou, lebo práve robil,“ priblíži začiatky kanadského pôsobenia Attila Boráros.

Premiéra v drese Toronto Vasas – ktorý má mimochodom klubové farby červenú a modrú podobne, ako jeho budapeštiansky veľký brat – mu vyšla.

K rýchlemu spádu udalostí dopomohlo aj to, že nemusel čakať na dlhé vybavovanie registračného preukazu. „Funguje to tu trochu inak, ako na Slovensku. Dostal som pred zápasom takú malú knižku a mohol som nastúpiť,“ vraví.

Svojou hrou presvedčil funkcionárov, po zápase mu dali aj dres so slovami, že ho čakajú aj na najbližšom zápase.