Radosť na ováli, kríza v technických disciplínach. Na Slovensko môže prísť svetová elita

Slovenská atletika má za sebou pozitívnu sezónu, ktorej vrcholom bola zlatá medaila Emmy Zapletalovej na majstrovstvách Európy na 400 metrov cez prekážky.
Slovenka sa vďaka svojím výkonom v roku 2026 stala po tretíkrát v kariére aj Atlétkou roka. Okrem nej však úspechy zaznamenali viacerí Slováci, ktorí prekonali niekoľko seniorských národných rekordov.
Pozitívne sa ukázali v halovej aj letnej časti roka, pričom významným úspechom bolo aj naplnenie a prekonanie cieľov v počte finálových umiestnení na vrcholnom podujatí.
„Sezónu môžeme hodnotiť ako pozitívnu,“ povedal šéftréner slovenskej atletickej reprezentácie Libor Charfreitag.
Upozornil však aj na výrazné rezervy v technických disciplínach. Nádejou do budúcnosti je okrem jednotlivcov aj ženská štafeta, ktorá sa postupne približuje k svojmu cielu – účasti na olympijských hrách.
Na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni obsadila šieste miesto v novom slovenskom rekorde.
Počas sezóny pribudli ďalšie národné rekordy vrátane výkonov v chôdzi, kde sa ustanovovali nové maximá v súvislosti so zavedením maratónskej miešanej štafety.
„Splnili sme a dokonca prekonali náš cieľ v počte finálových umiestnení. Hoci by nás potešilo ešte viac finálových účastí, veríme, že o dva roky to napravíme.
Táto generácia výkonnostne rastie a bude dostatočne vyzretá na to, aby dosiahla rekordný počet finálových umiestnení,“ uviedol Charfreitag.
V technických disciplínach chýbajú reprezentanti
Kým v bežeckých disciplínach sa objavujú viaceré pozitívne signály, v technických disciplínach má slovenská atletika výraznejšie problémy.
Na svetovom šampionáte nemala zastúpenie v žiadnej z nich, pričom najciteľnejšia je absencia slovenských reprezentantov v skokanských disciplínach.
„Momentálne prechádzame v technických disciplínach pomerne značnou krízou,“ priznal Charfreitag.
Niektorí športovci sa pritom nemohli predstaviť pre zdravotné problémy. Týkalo sa to aj skokanky do výšky Pauly Perončíkovej a skokana o žrdi Matúša Blštáka.
„Veríme, že sú už v poriadku, poctivo trénujú a v budúcej sezóne ich opäť uvidíme súťažiť v sektoroch,“ dodal šéftréner.
Štafeta sníva o olympijských hrách
Jedným z najpríjemnejších prekvapení sezóny bola ženská štafeta na 4x400 metrov. Jej výkonnostný posun podľa Charfreitaga naznačuje, že slovenská atletika má v tejto disciplíne zaujímavú perspektívu aj do ďalších rokov.
Vyzdvihol predovšetkým silnú generáciu štvorstovkárok. Viaceré z nich sa pritom venujú aj iným disciplínam, takže štafeta nie je zložená výlučne zo špecialistiek na hladkú štvorstovku. Potenciál vidí aj v mládežníckych kategóriách.
„Je skvelé, ako sa štafeta v tomto roku výkonnostne posunula. Dievčatá ešte nepovedali posledné slovo a budú sa ďalej zlepšovať,“ verí.
Ambície slovenskej reprezentácie siahajú ešte vyššie. „Naším hlavným cieľom a snom je, aby sa štafeta kvalifikovala na olympijské hry do Los Angeles,“ prezradil Charfreitag.
Slovensko zatiaľ nemá v atletike žiadnu olympijskú miestenku. Kvalifikačné obdobie na hry v Los Angeles sa podľa aktuálne uvedeného harmonogramu začne 19. júna 2027 a potrvá do 18. júna 2028.
Atléti sa môžu kvalifikovať splnením limitu stanoveného Svetovou atletikou alebo na základe postavenia vo svetovom rebríčku.
P-T-S môže prilákať svetovú špičku
Významným krokom pre slovenskú atletiku by mohol byť aj ďalší posun domáceho mítingu P-T-S.
Prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok naznačil, že podujatie by mohlo získať štatút zlatého mítingu, čo by zvýšilo jeho prestíž a mohlo na Slovensko prilákať ešte kvalitnejšiu medzinárodnú konkurenciu.
Pozitívne to vníma aj Zapletalová. „Myslím si, že by to bolo super, aby Slováci videli svetovú atletiku priamo na Slovensku.
Už v Budapešti na Ultimate Championship som cítila, koľko Slovákov sa prišlo na preteky pozrieť, takže verím, že záujem bude veľký,“ povedala.
Domáce prostredie má pre ňu osobitné čaro. Míting P-T-S na Štiavničkách v Banskej Bystrici patrí medzi jej obľúbené podujatia aj vďaka atmosfére, ktorú vytvárajú diváci.
„Atmosféra na Štiavničkách na P-T-S je vynikajúca, vždy sa tam dobre cítim. Je to jeden z mojich najobľúbenejších mítingov, pretože je doma,“ dodala slovenská reprezentantka.
Atletiku čakajú ďalšie veľké výzvy
Najbližšie dva roky prinesú slovenskej atletike viacero príležitostí na potvrdenie rastúcej výkonnosti.
Medzi hlavné vrcholy patria halové majstrovstvá Európy, majstrovstvá Európy družstiev v Istanbule a svetový šampionát v Pekingu.
Vedenie reprezentácie chce dať priestor nielen skúseným atlétom, ale aj mladým talentom. Práve ich výkonnostný rast môže byť dôležitý pri budovaní tímu na ďalšie vrcholné podujatia.
„Veríme, že sa presadia nielen seniori, ale šancu dostanú aj mladí talentovaní atléti a juniori do 20 či 23 rokov, ktorých tento rok trápili zranenia a teraz sa vracajú do plnej formy,“ uzavrel Charfreitag.