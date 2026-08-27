Dva svetové rekordy a zakopnutie Zapletalovej. Zürich zažil rekordný večer Diamantovej Ligy

Záverečný štandardný míting Diamantovej ligy v sezóne priniesol v Zürichu rekordný večer.
Historické maximum prekonali Brazílčan Alison Dos Santos v behu na 400 m prek. i Američanka Masai Russellová v behu na 100 m prek.
Slovenka Emma Zapletalová si na 400 m prek. neudržala stopercentnú bilanciu v najprestížnejšom seriáli v sezóne o po chybe obsadila 6. priečku.
Zapletalová zakopla, ale ustála
Zapletalová zakopla na predposlednej prekážke a dobehla v čase 54,07 s. Víťazkou pretekov sa stala Američanka Anna Cockrellová výkonom 52,13 s.
Strieborná medailistka z OH 2024 v Paríži dokázala prekonať svetový výkon roka, ktorý doteraz držala Zapletalová časom 52,30.
Druhá dobehla ďalšia Američanka Dalila Muhammadová za 53,16, tretia bola Jamajčanka Rushell Claytonová časom 53,17.
Úradujúca majsterka Európy z Birminghamu tak ukončila základnú časť Diamantovej ligy s bilanciou päť víťazstiev a len v jedinej súťaži nedokázala prejsť cieľovou čiarou ako prvá.
Už pred pretekmi na Letzigrunde mala pritom istotu štartu vo finále, ktoré je v Bruseli na programe v piatok 4. septembra.
„Prekážky sú na dráhe na to, aby sa prekonávali a s jednou mi to dnes nevyšlo. Chyby sa robia a niekedy sa za to platí. Prekážku som skopla a mala som čo robiť, aby som to ustála. Keď som sa chcela vrátiť do pretekov, tak som zistila, že súperky mi ušli. Som rada, že som dobehla, nespadla a že sa mi nič nestalo,“ uviedla Zapletalová podľa Top Athletics.
Brazílčan prepísal históriu Warholma
Dos Santos zabehol 45,80 s a prekonal tak výkon Nóra Karstena Warholma, ktorý na olympiáde v Tokiu v roku 2021 dosiahol čas 45,94. Brazílčan hral počas celej sezóny v disciplíne prím.
V nedeľu v Chorzówe posunul vlastný svetový výkon roka na 46,43 a jeho forma v Zürichu ešte vygradovala. Doterajší svetový rekordér Warholm ho v sezóne ani raz nedokázal zdolať a zaostal za ním aj na mítingu Weltklasse, keď dobehol s odstupom druhý za 46,69. Tretí skončil Ezekiel Nathaniel z Nigérie za 47,50.
„Energia z hľadiska bola úžasná. Toto bol skvelý večer. Nedokážem vysvetliť, ako sa mi podarilo prekonať svetový rekord. Celú sezónu som mal formu. Zmenili sme v tréningu isté aspekty môjho behu, začínam rýchlejšie a finišujem rázne. Nie je to len o mne. Po dobehu som sa pozrel na môjho trénera. Ja som ten, čo beží, ale on vo mňa veril už od detstva a zaslúžil sa o to, že toto všetko je realita,“ vyznal sa po pretekoch Dos Santos podľa oficiálnej stránky DL.
Russellová zdolala Amusanovú v priamom súboji
Russellová zlepšila historické maximum na krátkych prekážkach na 12,09 s. Doterajšie prekonala o tri stotiny sekundy, Tobi Amusanová z Nigérie v roku 2022 na MS Eugene zaznamenala čas 12,12.
Dvadsaťšesťročná úradujúca olympijská šampiónka v tejto disciplíne potvrdila svoju kvalitu, keď v sezóne nebola od prekonania svetového rekordu ďaleko. Jej svetový výkon roka z mája zo Sia-menu bol iba o dve stotiny sekundy pomalší.
V Zürichu pri úplnom bezvetrí zdolala v priamom súboji doterajšiu rekordérku Amusanovú, ktorá dobehla druhá za 12,23. Tretia skončila Holanďanka Nadine Visserová za 12,34.
Duplantis a Karalis bojovali o svetový rekord
V skoku o žrdi síce svetový rekord nepadol, ale aj tak sa konala najlepšia súťaž v tejto disciplíne v histórii.
Druhý muž historických tabuliek Emmanuil Karalis z Grécka si najprv prvým pokusom zlepšil osobný rekord na 620, aby následne svetový rekordér Armand Duplantis zo Švédska odpovedal, latku na úrovni 625 cm preletel taktiež na prvý pokus a dostal sa do vedenia.
Grék túto výšku vynechal a následne obaja žrdkári bojovali o prvenstvo na hranici svetového rekordu 632 cm, čo bola v disciplíne bezprecedentná udalosť. Žiaden z pokusov však nebol úspešný.
Werro a ďalší výkony večera
Veľmi vysokú hodnotu mal aj triumf Švajčiarky Audrey Werrovej v behu na 800 m v rekorde Diamantovej ligy 1:53,70 min.
Úradujúca majsterka Európy zlepšila svoj národný rekord a vlastný svetový výkon roka presne o desatinu a upevnila si svoju pozíciu na 3. mieste historických tabuliek.
Za 43 rokov starým svetovým rekordom Jarmily Kratochvílovej už zaostáva iba o 42 stotín sekundy.
V behu jej veľmi kvalitne sekundovala Holanďanka Femke Broedersová-Bolová, ešte v minulej sezóne elitná bežkyňa na 400 m prek. na osemstovke už zlepšila národný rekord na 1:54,71.
Svetový výkon roka 19,62 s zabehol na dvojstovke Američan Kenneth Bednarek. O stotinu tak prekonal výkon Jaidena Reida z Kajmaních ostrovov.
Výkon sezóny predviedol aj na 800 metrov Keňan Emmanuel Wanyonyi, ktorý časom 1:41,76 v dramatickom súboji o sedem stotín sekundy zdolal Alžírčana Djamela Sedjatiho.
Diamantová liga v Zürichu - výsledky
Ženy
100 m: 1. Julien Alfred (Sv. Lucia) 10,70 s, 2. Melissa Jeffersonová-Woodenová (USA) 10,70, 3. Sha'Carri Richardsonová (USA) 10,97
800 m: 1. Audrey Werrová (Švajč.) 1:53,70 min - rekord DL, svetový výkon roka, 2. Femke Broedersová-Bolová (Hol.) 1:54,71, 3. Georgia Hunterová Bellová (V. Brit.) 1:55,03;
100 m prek.: 1. Masai Russellová (USA) 12,09 - svetový rekord, 2. Tobi Amusanová (Nigéria) 12,23, 3. Nadine Visserová (Hol.) 12,34
400 m prek.: 1. Anna Cockrellová 52,13 s - svetový výkon roka, 2. Dalilah Muhammadová (obe USA) 53,16, 3. Rushell Claytonová (Jam.) 53,17,... 6. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 54,07
3000 m prek.: 1. Faith Cherotichová (Keňa) 8:55,82 min, 2. Doris Lemngoleová (Keňa) 8:55,94, 3. Peruth Chemutaiová (Ug.) 8:58,28
výška: 1. Nicola Olyslagersová (Austr.) 202 cm, 2. Iryna Heraščenková (Ukr.) 200, 3. Marija Vukovičová (Č.Hora) 198
Muži
200 m: 1. Kenneth Bednarek (USA) 19,62 s - sveotvý výkon roka, 2. Sinesipho Dambile (JAR) 19,82, 3. Andre De Grasse (Kan.) 20,03
800 m (mimo DL): 1. Emmanuel Wanyonyi (Keňa) 1:41,76 min - svetový výkon roka, 2. Djamel Sedjati 1:41,83, 3. Slimane Moula (obaja Alž.) 1:43,52
1500 m: 1. Cole Hocker (USA) 3:31,71 min, 2. Phanuel Kipkosgei Koech (Keňa) 3:31,84, 3. Yared Nuguse (USA) 3:31,85
3000 m: 1. Parker Wolfe 7:27,43 min, 2. Graham Blanks (obaja USA) 7:27,92, 3. Cameron Myers (Austr.) 7:27,97
400 m prek.: 1. Alison dos Santos (Braz.) 45,80 s - svetový rekord, 2. Karsten Warholm (Nór.) 46,69, 3. Ezekiel Nathaniel (Nigéria) 47,50
Ďiaľka: 1. Miltiadis Tentoglu (Gréc.) 845 cm, 2. Tajay Gayle 843, 3. Wayne Pinnock (obaja Jam.) 833
Žrď (mimo DL): 1. Armand Duplantis (Švéd.) 625, 2. Emmanuil Karalis (Gréc.) 620, 3. Sondre Guttormsen (Nór.) 600
Guľa: 1. Jordan Geist (USA) 22,53 m, 2. Rajindra Campbell (Jam.) 22,22, 3. Leonardo Fabbri (Tal.) 22,16
Oštep: 1. Rumeš Pathirádž (Srí Lanka) 92,07 m, 2. Anderson Peters (Grenada) 86,93;, 3. Dawid Wegner (Poľ.) 85,16