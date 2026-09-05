Svetový výkon roka a rekord Diamantovej ligy ozdobili finále v Bruseli. Prekvapenie na stovke

V úvode druhého dňa finále Diamantovej ligy v Bruseli sa zaskvel Jamajčan Rajindra Campbell, ktorý triumfoval v súťaži guliarov vo svetovom výkone roka 23,08 m.
Na ďalších dvoch priečkach skončili Američania Jordan Geist (22,23) a Joe Kovacs (22,09). Číňanka Jen C'-i potvrdila úlohu favoritky v hode oštepom, zvíťazila výkonom 68,42 m.
Marileidy Paulinová z Dominikánskej republiky bola podľa predpokladov najrýchlejšia v behu na 400 m v rekorde Diamantovej ligy 48,64.
VIDEO: Reakcia Campbella
Za svojím tohtoročným svetovým maximom zaostala o 16 stotín. Prekvapenie sa zrodilo v ženskej stovke, ktorú najmä vďaka skvelému štartu ovládla Jamajčanka Tina Claytonová časom 10,93 s.
Bahrajnčan Birhanu Yemataw Balew sa tešil z prvenstva v behu na 5000 m v najlepšom čase roka 12:45,70 min.
Američan Kenneth Bednarek zvíťazil na 200 m, pričom časom 19,62 vyrovnal sezónne maximum.
Trojskok sa stal korisťou Taliana Andyho Diaza Hernandeza (17,74 m).
Poľka Klaudia Kazimerská korunovala najúspešnejšiu sezónu v kariére triumfom na 1500 m v rekorde mítingu a zároveň národnom maxime 3:54,05.
Diamantová liga v Bruseli - výsledky
Ženy
Oštep: 1. Jen C'-i (Čína) 68,42 m, 2. Haruka Kitagučiová (Jap.) 65,44; 3. Flor Denis Ruizová-Hurtadová (Kol.) 64,07
400 m: 1. Marileidy Paulinová (Dom. rep.) 48,64, 2. Henriette Jägerová (Nór.) 49,20, 3. Nickisha Pryceová (Jam.) 49,36
100 m: 1. Tina Claytonová (Jam.) 10,93, 2. Amy Huntová (V. Brit.) 11,06, 3. Sha´Carri Richardsonová (USA) 11,07
1500 m: 1. Klaudia Kazimierska (Poľ.) 3:54,05 min, 2. Dorcus Ewoiová (Keňa) 3:54,72, 3. Jessica Hullová (Austr.) 3:54,73
Muži
Guľa: 1. Rajindra Campbell (Jam.) 23,08 m, 2. Jordan Geist (USA) 22,23, 3. Joe Kovacs (USA) 22,09
Trojskok: 1. Andy Diaz Hernandez (Tal.) 17,74 m, 2. Pedro Pablo Pichardo (Portug.) 17,51, 3. Jordan Scott (Jam.) 17,18
5000 m: 1. Birhanu Yemataw Balew (Bahr.) 12:45,70 min, 2. Egide Ntakarutimana (Bur.) 12:46,73, 3. Cornelius Kemboi (Keňa) 12:47,29
200 m: 1. Kenneth Bednarek (USA) 19,62 s, 2. Sinesipho Dambile (JAR) 19,89, 3. Makanakaishe Charamba (Zimb.) 19,99