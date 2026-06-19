Dráma v trojskoku aj výške. Baršima v Dohe obral o víťazstvo 20-ročný talent

Na siedmom tohtosezónnom mítingu Diamantovej ligy padli okrem Zapletalovej výkonu aj ďalšie dva svetové výkony roka v mužskom a ženskom trojskoku či rekord mítingu v behu žien na 400 m.
V mužskej žŕdke sa nepredstavil hviezdny Švéd Armand Duplantis, ktorý šokujúco utrpel 7. júna na domácom mítingu DL vo Štokholme prvú prehru po troch rokoch.
Dvadsaťšesťročný „Mondo“ sa pred niekoľkými dňami oženil a uprednostil dni so svojou manželkou pred podujatím v Dauhe. Súťaž bez Duplantisa ovládol Grék Emmanouil Karalis výkonom 592 cm.
Rovnakú hodnotu skočili aj druhý Američan Christopher Nilsen a tretí Nór Sondre Guttormsen, no v prospech 26-ročného halového majstra sveta z roku 2025 hrali lepšie zápisy v súťaži.
Dramatický súboj o víťazstvo videli diváci v ženskom trojskoku. Svetový výkon roka skočila Kubánčanka Leyanis Perezová Hernandezová (14,97 m), no vo štvrtom pokuse ju vyrovnala krajanka Davisleydi Velazcová a pri piatom ju ešte o 16 cm prekonala.
Dvadsaťšesťročná Velazcová tak zároveň skočila svoje osobné maximum (15,13 m) a obhájila víťazstvo z Osla. Tretia skončila Saly Sarrová zo Senegalu.
Tretí svetový výkon katarského mítingu padol v mužskom trojskoku. Najprv svoje doterajšie maximum vylepšil o dva centimetre Jamajčan Jordan Scott, ktorý triumfoval v tejto disciplíne aj pred necelým mesiacom na JBL Jump Feste v Košiciach, no v ďalšom pokuse doletel na métu 17,71 m Portugalčan Pedro Pichardo.
Ďalšiu prémiu 5000 eur od katarských organizátorov získala Marileidy Paulinová z Dominikánskej republiky.
Olympijská šampiónka z Paríža 2024 nedala konkurencii v behu na 400 m šancu a zdolala druhú Poľku Nataliu Bukoweckú o viac ako sekundu. Tretia skončila 27-ročná Roxana Gomezová z Kuby.
Domáce publikum si robilo zálusk na víťazstvo najmä v mužskej výške. Držiteľ rekordu mítingu Mutaz Essa Baršim patril medzi favoritov, no ani sezónne maximum 227 cm mu na prvú priečku nestačilo.
Talian Matteo Sioli totiž prekonal pri svojom záverečnom pokuse ešte o dva centimetre vyššiu latku a 20-ročný talent tak oslavoval svoju druhú výhru v Diamantovej lige.
Ôsmy tohtoročný míting je na programe 28. júna v Paríži.
Diamantová liga v Dauhe - výsledky
Ženy
100 m: 1. Kemba Nelsonová (Jam.) 10,88 s, 2. Zaynab Dossová (Tal.) 11,01, 3. Patrizia van der Wekenová (Lux.) 11,05
400 m: 1. Marileidy Paulinová (Dom.rep.) 48,91 s - rekord mítingu, 2. Natalia Bukowiecká (Poľ.) 50,10, 3. Roxana Gomezová (Kub.) 50,23
800 m: 1. Addison Wileyová (USA) 1:57,98 min, 2. Tsige Dugumová (Et.) 1:58,08, 3. Halimah Nakaayová (Ug.) 1:58,41
1500 m: 1. Birke Haylomová 3:59,89 min, 2. Saron Berheová 4:02,61, 3. Haregeweyni Kalayuová (všetky Et.) 4:03,56
5000 m: 1. Medina Eisaová 14:53,91 min, 2. Likina Amebawová 14:53,37, 3. Marta Alemayová (všetky Et.) 14:55,65
400 m prek.: 1. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 52,30 s - svetový výkon roka a rekord mítingu, 2. Rushell Claytonová (Jam.) 53,05, 3. Kemi Adekoyaová (Bahr.) 53,67
trojskok: 1. Davisleydi Velazcová 15,13 m - svetový výkon roka, 2. Leyanis Perezová Hernandezová (obe Kuba) 14,97, 3. Saly Sarrová (Sen.) 14,86
Muži
200 m: 1. Sinesipho Dambile (JAR) 19,74 s, 2. Makanakaishe Charamba (Zimb.) 19,88, 3. Alexander Ogando (Dom.rep.) 19,96
110 m prek.: 1. Cordell Tinch (USA) 13,23 s, 2. Asier Martinez (Šp.) 13,27, 3. Thomas Wilkes (Fr.) 13,28
3000 m prek.: 1. Soufiane El Bakkali (Mar.) 8:09,28 min, 2. Samuel Firewu (Et.) 8:10,44, 3. Daniel Arce (Šp.) 8:13,35
trojskok: 1. Pedro Pichardo (Portug.) 17,71 m - svetový výkon roka, 2. Jordan Scott (Jam.) 17,69, 3. Yasser Mohammed Triki (Alž.) 17,67
žrď: 1. Emmanouil Karalis (Gr.) 592 cm, 2. Christopher Nilsen (USA) 592 cm, 3. Sondre Guttormsen (Nór.) 592 cm
výška: 1. Matteo Sioli (Tal.) 229 cm, 2. Mutaz Essa Baršim (Kat.) 227 cm, 3. Olech Doroščuk (Ukr.) 224 cm
oštep: 1. Rumesh Tharanga Pathirage (Srí Lanka) 88,68 m, 2. Anderson Peters (Gren.) 86,38, 3. Curtis Thompson (USA) 85,99