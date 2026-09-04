Rekord Diamantovej ligy padol dvakrát. Stovku vyhral Jamajčan a neúčasť Duplantisa využil Grék

O rekord Diamantovej ligy i svetový výkon roka sa postarala v hode guľou Američanka Chase Jacksonová, ktorá poslala svoje náčinie do vzdialenosti 21,14 metrov.
Druhá skončila Sarah Mittonová z Kanady (20,64 m). Súťaž diskárok ovládla Číňanka Pin Feng výkonom 67,46 m a stípl žien sa stal korisťou Faith Cherotichovej z Kene v rekorde mítingu 8:51,61 min.
Rekord Diamantovej ligy padol aj v záverečnej disciplíne úvodného večera, behu na 400 metrov mužov. Postaral sa oň Collen Kebinatshipi z Botswany výkonom 43,40 sekundy, keď len o dve stotiny zaostal za výkonom roka Samuela Ogaziho z Nigérie.
Druhý finišoval Jereem Richards z Trinidadu a Tobaga (43,68) a tretí skončil Američan Jacory Patterson (43,78).
Mužskú stovku vyhral Jamajčan Oblique Seville za 9,90 sekundy, keď sa pod desať sekúnd dostali aj druhý Emmanuel Eseme z Kamerunu, tretí Kayinsola Ajayi z Nigérie i Austrálčan Lachlan Kennedy. Jamajka sa tešila aj v súťaži diaľkarov, ktorú vyhral Tajay Gayle za 8,46 m.
Pri neúčasti svetového rekordéra Armanda Duplantisa, ktorý sa pre problémy s nohou odhlásil tesne pred štartom súťaže, zvíťazil v skoku o žrdi Emmanouil Karalis z Grécka výkonom 6,12 metra, čím vytvoril nový rekord mítingu.
Ten dosiahol aj Emmanuel Wanyonyi z Kene v beh na 800 metrov za 1:41,80 minút. Úradujúci majster Európy v hode diskom Kristjan Čeh triumfoval aj v Bruseli výkonom 71,29 metrov a pripísal si druhé víťazstvo vo finále Diamantovej ligy po roku 2022. Druhý skončil Litovec Mykolas Alekna (70,14) a tretí bol Jamajčan Roje Stona (68,86).
Výšku mužov vyhral Poliak Mateusz Kolodziejski výkonom 2,28 m pred JuVaughnom Harrisonom z USA, ktorý mal na rovnakej výške horší zápis.
Úradujúcemu majstrovi Európy Gianmarcovi Tamberimu z Talianska nevyšiel prvý pokus na 2,28, ďalšie dva si odložil na 2,31, ale v oboch zhodil a tak s výkonom 2,25 m skončil tretí zhodne s Ukrajincom Olehom Doroščukom.
Dvojstovku žien ovládla líderka svetových tabuliek Julien Alfredová zo Svätej Lucie za 21,76 sekundy pred Američankou Kaylou Whiteovou a štvornásobnou zlatou medailistkou z nedávnych majstrovstiev Európy Amy Huntovou z Veľkej Británie.
Diamantová liga v Bruseli - výsledky
Ženy
200 m: 1. Julien Alfredová (Sv. Lucia) 21,79 s, 2. Kayla Whiteová (USA) 22,00, 3. Amy Huntová (V.Brit.) 22,16
5000 m: 1. Freweyni Hailuová 14:35,20 min, 2. Likina Amebawová 14:36,31, 3. Senayet Getachewová (všetky Eti.) 14:37,09
400 m prek.: 1. Anna Cockrellová (USA) 53,01 s, 2. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,10, 3. Paulien Couckuytová (Belg.) 53,20
3000 m prek.: 1. Faith Cherotichová 8:51,61 min, 2. Doris Lemngoleová (obe Keňa) 8:52,86, 3. Winfred Yaviová (Bahrajn) 8:53,54
Trojskok: 1. Saly Sarrová (Sen.) 14,96, 2. Leyanis Perezová 14,82, 3. Davisleydi Velazcová (obe Kuba) 14,73
Disk: 1. Pin Feng (Čína) 67,46 m, 2. Valarie Sionová (USA) 66,92, 3. Jorinde van Klinkenová (Hol.) 64,66
Guľa: 1. Chase Jacksonová (USA) 21,14 m - svetový výkon roka, rekord DL, kontinentálny rekord, 2. Sarah Mittonová (Kan.) 20,64, 3. Jessica Schilderová (Hol.) 20,57
Muži
100 m: 1. Oblique Seville (Jam.) 9,90 s, 2. Emmanuel Eseme (Kam.) 9,93, 3. Kayinsola Ajayi (Nigéria) 9,97
400 m: 1. Collen Kebinatshipi (Bots.) 43,40 s - rekord DL, 2. Jereem Richards (Trinidad a Tobago) 43,68, 3. Jacory Patterson (USA) 43,78
800 m: 1. Emmanuel Wanyonyi (Keňa) 1:41,80 min, 2. Djamel Sedjati (Alž.) 1:42,71, 3. Yanis Meziane (Fr.) 1:42,87
1500 m: 1. Cameron Myers (Aus.) 3:30,14 min, 2. Phanuel Koech (Keňa) 3:30,18, 3. Ethan Strand (USA) 3:30,50
110 m prek.: 1. Ja'Kobe Tharp 13,03 s, 2. Jamal Britt 13,09, 3. Trey Cunningham (všetci USA) 13,22
Diaľka: 1. Tajay Gayle (Jam.) 8,46 m, 2. Miltiadis Tentoglou (Gr.) 8,40, 3. Simon Ehammer (Švaj.) 8,23
Výška: 1. Mateusz Kolodziejski (Poľ.) 2,28 m, 2. JuVaughn Harrison (USA) 2,28 - horší zápis, 3. Oleh Doroščuk (Ukr.) a Gianmarco Tamberi (Tal.) obaja 2,25
Žrď: 1. Emmanouil Karalis (Gr.) 6,12 m, 2. Sondre Guttormsen (Nór.) 5,82, 3. Kurtis Marschall (Aus.) 5,82 - horší zápis
Disk: 1. Kristjan Čeh (Slovin.) 71,29 m, 2. Mykolas Alekna (Lit.) 70,14, 3. Roje Stona (Jam.) 68,86