    Hrozivý náraz na parkovisku: Olympijská šampiónka a majsterka sveta predčasne končí sezónu

    Tara Davisová-Woodhallová.
    Tara Davisová-Woodhallová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. sep 2026 o 17:24
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    V Budapešti, kde začínala, sa nepredstaví.

    Americká diaľkarka Tara Davisová-Woodhallová predčasne ukončila súťažnú sezónu. Dôvodom je otras mozgu, ktorý utrpela pri minulotýždňovej autonehode.

    Olympijská víťazka a majsterka sveta sa tak nepredstaví ani na nadchádzajúcom Ultimátnom šampionáte v Budapešti.

    Dvadsaťsedemročná Američanka utrpela minulý týždeň pri nehode v aute ťažký otras mozgu. Zranila sa pri čelnej zrážke v nízkej rýchlosti na parkovisku, keď mierila na tréning.

    „Po dôkladnom zvážení s mojím tímom sme sa rozhodli ukončiť sezónu 2026,“ napísala Davisová-Woodhallová na Instagrame. „Bolí to. Som smutná, sklamaná a všetko ma to veľmi mrzí,“ citovala ju AFP.

    Práve v Budapešti odštartovala Davisová-Woodhallová pred tromi rokmi svoju úspešnú éru.

    Na MS 2023 v maďarskej metropole vybojovala striebro, na ktoré o rok neskôr nadviazala olympijským triumfom v Paríži a o dva roky neskôr aj ziskom titulu majsterky sveta v Tokiu. V roku 2024 ovládla tiež halové MS.

    Atletika

    Atletika

      Tara Davisová-Woodhallová.
      Tara Davisová-Woodhallová.
      Hrozivý náraz na parkovisku: Olympijská šampiónka a majsterka sveta predčasne končí sezónu
      dnes 17:24
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