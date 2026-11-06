Mladý talent sa zlepšil na dráhe aj v kuchyni. Zapletalová je pre neho veľký vzor

Mladý slovenský atlét Sebastian Karp má za sebou veľmi úspešný rok 2026. Zažiaril predovšetkým v júli, keď získal titul majstra Európy v behu na 400 m na šampionáte do 18 rokov v talianskom Rieti.
V tradičnej ankete Slovenského atletického zväzu (SAZ) získal za svoje výkony hneď dve ocenenia, atlét roka v kategórii mládež a prekvapenie, objav roka.
Karp mal už halovú sezónu výbornú, keď na medzištátnom dorasteneckom stretnutí v Nyíregyháze zabehol na 400 metrov čas 47,67 s, čo je nielen dorastenecký, ale aj juniorský slovenský rekord.
Do Rieti odchádzal ako líder európskych tabuliek a kandidát na zlato. Vo finále v tesnom súboji s Čechom Jakubom Marekom zabral a dokázal zlepšiť svoje maximum na 46,53 s.
„Nečakali sme, že pôjdeme na ME ako favorit na zlato a túto pozíciu som zvládal s veľkým stresom. Bolo tam očakávanie prakticky od celého Slovenska, od rodiny, od každého, že nech to zoberiem domov.
Bolo to celkom dosť stresujúce, ale už pred ME mi mamka povedala, že nie je dôležité, ako sa umiestnim, je dôležité, že som sa tam dostal a ako odbehnem, tak to odbehnem,“ prezradil pre TASR Karp.
VIDEO: Zlato Sebastiana Karpa na ME do 18 rokov 2026
Profesionálnejšie tréningy
Zisk európskeho titulu je pre člena tímu ALK Moldava nad Bodvou veľkou motiváciou do ďalšej práce. Túto sezónu vidí ako veľmi dobrý začiatok:
"Tréningy sme spolu s trénerom začali robiť oproti minulému roku o dosť viac profesionálnejšie. Poučili sme sa z chýb, ktoré sme urobili v minulosti pred EYOFom, aby sme ich vedeli opravovať pred inými veľkými súťažami.
To sme uplatnili prakticky už v halovej sezóne a pokračovalo to ďalej až na ME. Naším hlavným cieľom bolo v hale nabrať rýchlosť na majstrovstvá Európy, a to sa nám podarilo. Potom aj šampionát vyšiel, ako vyšiel."
Sedemnásťročný slovenský reprezentant podriadil úspechu všetko a pracovať na ňom začal nielen na tartane, či v posilňovni, ale aj v kuchyni.
„Stravovanie som si celkovo naštudoval, tréner mi s tým pomáhal. Začal som jesť také veci, aké by som predtým nejedol, robiť si smoothiečka, čo by som v živote nepil. Ale fungovalo to.
Aj na ME som sa držal svojho, od 7.00 rána sme čakali pred obchodom, aby sme si kúpili ananás a papáju. Obchod otváral samozrejme o 8.00 a o 9.00 sme mali byť v autobuse na štadión. Takže boli to náročné zmeny, ale fungovali a som za ne veľmi rád,“ priznal Karp.
Na prekážky sa nechystá
Mladý šprintér dáva slovenskému atletickému hnutiu nádej, že by sa už v blízkej budúcnosti mohlo tešiť z podobného zlatého úspechu, ako na tohtoročných ME v Birminghame na 400 m prek. žien.
„Samozrejme, Emma Zapletalová je môj veľký vzor. To, ako sa dokázala vrátiť po sérii zranení, po všetkom tom zlom a začať zase vyhrávať, len ukazuje, že to môžeme zvládnuť aj tu na Slovensku.
Je to atlétka, ktorej výsledky nás môžu všetkých posúvať vpred,“ vzdal úctu víťazke ankety Atlét roka Karp, ktorý sa však nechystá ísť v jej šľapajach.
„Raz mi povedali, že som taký celý stiahnutý. Veľmi by mi to nešlo, nemyslím si, že by som to dal. Zostanem pekne na tých krátkych šprintoch.“