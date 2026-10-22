    Bežkyňa nezvládla dopingovú kontrolu a pokus o podvod. Vyšetrovatelia jej vymerali dlhý trest

    Ruti Agaová
    Ruti Agaová (Autor: CGTN Sports Scene)
    TASR|22. okt 2026 o 14:11
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    Etiópska maratónska bežkyňa, víťazka tokijského maratónu 2019, dostala šesťročný dištanc.

    Etiópska maratónska bežkyňa Ruti Agaová dostala šesťročný zákaz činnosti za porušenie antidopingových pravidiel.

    Tridsaťdvaročná víťazka maratónu v Tokiu z roku 2019 mala pozitívny test na zakázanú látku metylprednizolón a následne predložila sfalšovaný lekársky predpis, ktorým sa pokúsila vysvetliť jej užitie.

    Vo štvrtok o tom informovala Jednotka pre integritu atletiky (AIU).

    Agaová mala pozitívny test po marcovom víťazstve na polmaratóne v Číne. Tvrdila, že jej látku predpísal lekár v Etiópii na liečbu bolesti kolena.

    Vyšetrovanie AIU však odhalilo, že klinika uvedená na dokumente neexistuje a údajný lekársky predpis podpísal rodinný príslušník atlétky, ktorý nemal oprávnenie vykonávať lekársku prax.

    Etiópčanka následne nereagovala na obvinenia z užitia zakázanej látky a manipulácie s antidopingovým procesom, preto jej trest uložili bez vypočutia. Za doping dostala dvojročný dištanc a za manipuláciu ďalšie štyri roky.

    Agaová patrila medzi popredné svetové vytrvalkyne, okrem triumfu v Tokiu sa umiestnila na pódiu aj na prestížnych maratónoch v Berlíne a New Yorku. Informovala o tom agentúra AP.

    Atletika

    Atletika

      Ruti Agaová
      Ruti Agaová
      Bežkyňa nezvládla dopingovú kontrolu a pokus o podvod. Vyšetrovatelia jej vymerali dlhý trest
      dnes 14:11
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