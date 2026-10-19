Zapletalová uvidí iné destinácie, súťažiť bude viac. Kde sa pôjde jej disciplína v Diamantovej lige?

Slovenská atlétka Emma Zapletalová môže v roku 2027 štartovať na ôsmich mítingoch Diamantovej ligy a v prípade úspechu ešte aj vo finále.
Presný rozpis disciplín na jednotlivých mítingoch zverejnila v pondelok oficiálna stránka najprestížnejšieho atletického seriálu. Prekážková štvorstovka žien tak bude mať o dve zastávky viac ako tento rok.
Už skôr v októbri zverejnila Diamantová liga menoslov zastávok pre rok 2027, ktorý zostáva nezmenený, opäť bude 14 štandardných mítingov a finále.
Disciplína 400 m prek. žien je vypísaná na úvodných troch, 7. mája v Dauhe, 15. mája v Šanghaji a 22. mája v Sia-mene.
Ďalšia zastávka bude až na piatom mítingu sezóny v Rabate 30. mája, v Európe sa prvýkrát môže úradujúca majsterka Európy predstaviť 25. júna v Paríži, čo bude ôsme zastavenie seriálu.
Program v Európe bude pre ženy na dlhom prekážkovom šprinte v roku 2027 výrazne odlišný, ako bol v uplynulom ročníku.
Nebude sa štartovať v Ríme, v Osle, ani v Lausanne. Naopak na starom kontinente je 400 m prek. na programe v Monaku (9. júla), Londýne (17. júla) a na záver základnej časti v Bruseli (20. augusta).
Finále je na programe 25. a 26. augusta v Zürichu a Zapletalová na ňom obhajuje 2. priečku. Vrcholom sezóny sú septembrové majstrovstvá sveta v Pekingu.