Tvrdý pád kráľovnej maratónu. Olympijská šampiónka mala pozitívny test doping

Olympijská víťazka z Tokia 2021 a úradujúca majsterka sveta v maratóne Peres Jepchirchirová má pozastavenú činnosť kvôli dopingu.
Oznámila to Jednotka pre bezúhonnosť atletiky. Tridsaťtriročná Keňanka mala pri mimosúťažnej kontrole pozitívny test na krvný doping EPO.
Jepchirchirová patrí k najlepším vytrvalkyniam súčasnosti. Držala svetový rekord v polmaratóne a vyhrala štyri maratóny kategórie major. Naposledy triumfovala tento rok v auguste v Sydney, no práve vzorka odobratá v Keni pred týmito pretekmi bola pozitívna.
Kenská atletika sa v posledných rokoch stretáva s množstvom dopingových prípadov predovšetkým medzi vytrvalcami, od roku 2017 bolo podľa agentúry AFP potrestaných za doping viac ako 140 kenských atlétov.
Trojročný dištanc si napríklad od vlaňajška odpykáva svetová rekordérka v maratóne Ruth Chepngetichová.
Keňa je tradičnou atletickou veľmocou. Na vlaňajších majstrovstvách sveta v Tokiu získala jedenásť medailí vrátane siedmich zlatých a v medailovom poradí krajín obsadila druhú priečku hneď za Spojenými štátmi americkými.
V roku 2029 bude kenská metropola Nairobi hostiť atletické majstrovstvá sveta. Prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe nedávno uviedol, že tento pripravovaný šampionát by mohol prispieť k očisteniu kenského atletického prostredia.