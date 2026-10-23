    Tvrdý pád kráľovnej maratónu. Olympijská šampiónka mala pozitívny test doping

    Peres Jepchirchirová
    Peres Jepchirchirová (Autor: TASR/AP)
    ČTK|23. okt 2026 o 14:15
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    Po pozitívnom krvnom teste jej pozastavili činnosť.

    Olympijská víťazka z Tokia 2021 a úradujúca majsterka sveta v maratóne Peres Jepchirchirová má pozastavenú činnosť kvôli dopingu.

    Oznámila to Jednotka pre bezúhonnosť atletiky. Tridsaťtriročná Keňanka mala pri mimosúťažnej kontrole pozitívny test na krvný doping EPO.

    Jepchirchirová patrí k najlepším vytrvalkyniam súčasnosti. Držala svetový rekord v polmaratóne a vyhrala štyri maratóny kategórie major. Naposledy triumfovala tento rok v auguste v Sydney, no práve vzorka odobratá v Keni pred týmito pretekmi bola pozitívna.

    Kenská atletika sa v posledných rokoch stretáva s množstvom dopingových prípadov predovšetkým medzi vytrvalcami, od roku 2017 bolo podľa agentúry AFP potrestaných za doping viac ako 140 kenských atlétov.

    Trojročný dištanc si napríklad od vlaňajška odpykáva svetová rekordérka v maratóne Ruth Chepngetichová.

    Keňa je tradičnou atletickou veľmocou. Na vlaňajších majstrovstvách sveta v Tokiu získala jedenásť medailí vrátane siedmich zlatých a v medailovom poradí krajín obsadila druhú priečku hneď za Spojenými štátmi americkými.

    V roku 2029 bude kenská metropola Nairobi hostiť atletické majstrovstvá sveta. Prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe nedávno uviedol, že tento pripravovaný šampionát by mohol prispieť k očisteniu kenského atletického prostredia.

    Atletika

    Atletika

      Peres Jepchirchirová
      Peres Jepchirchirová
      Tvrdý pád kráľovnej maratónu. Olympijská šampiónka mala pozitívny test doping
      dnes 14:15
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