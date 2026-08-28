Európsky šampión z Nemecka čelí štvorročnému trestu. Dopingový test podľa neho neodmietol

Elitný nemecký šprintér Owen Ansah sa odvolal proti navrhovanému štvorročnému trestu od národnej antidopingovej agentúry (NADA) za odmietnutie dopingovej kontroly.
Prípadom európskeho šampióna na 200 metrov z nedávnych ME v Birminghame sa tak teraz bude zaoberať nemecká športová arbitráž (DIS). NADA o tom v piatok informovala. V súlade s pravidlami nebude konanie verejné.
Atlétovi hrozí štvorročný zákaz činnosti za odmietnutie dopingového testu z 9. júla, čo však popiera.
Zatiaľ nemá pozastavenú činnosť, a mohol tak štartovať aj na šampionáte v Birminghame, kde okrem zlata v behu na 200 metrov získal aj bronz na polovičnej trati. Obe medaily však môže dodatočne stratiť.
Ansah popiera, že by mesiac pred šampionátom odmietol dopingový test. Tvrdí, že vzorku neodovzdal, pretože bol pred odchodom na míting Diamantovej ligy v Monaku v časovej tiesni.
Navyše bol údajne krátko pred príchodom dopingového komisára, ktorý dorazil mimo nahláseného časového okna, na toalete a následne nebol schopný poskytnúť vzorku dostatočne rýchlo.