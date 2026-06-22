Olympijský šampión z Pekingu 2008 čelí tretiemu dopingovému prípadu. Rieši nový nález

Taliansky chodec Alex Schwazer čelí možnému dopingovému trestu. Olympijský víťaz na 50 km z Pekingu 2008 mal pozitívny nález na zakázaný erytropoetín (EPO), ktorý odhalili vo vzorkách jeho moču aj krvi.
Podľa Nemeckej antidopingovej agentúry (NADA) Schwazera pozitívne testovali počas nemeckého chodeckého šampionátu.
NADA uviedla, že začala v súvislosti s nálezom vyšetrovanie a 41-ročnému atlétovi predbežne pozastavila športovú činnosť. Informovala o tom agentúra AFP.
U Schwazera by to bolo už tretie dopingové previnenie v jeho kariére. Prvý trest si odpykal po tom, ako ho pozitívne testovali na EPO pred OH 2012 v Londýne.
Výsledky testu vtedy nespochybnil a následne ukončil kariéru. Neskôr sa vrátil do súťažného diania a kvalifikoval sa na OH 2016, no vzápätí ho uznali vinným z užívania malých dávok anabolických steroidov.
Keďže to bol jeho druhý dopingový prehrešok, Schwazer dostal osemročný dištanc. Taliansky reprezentant tvrdil, že sa stal obeťou sprisahania pre svoje nahlasovanie nekalých praktík.
Po sérii odvolaní na talianskych a švajčiarskych súdoch bol však zákaz činnosti potvrdený a Schwazer tak prišiel o OH v rokoch 2016, 2021 aj 2024.