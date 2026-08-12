Tisíce prázdnych miest na ME v atletike. Fanúšikovia sa sťažujú na vysoké ceny vstupeniek

V úvodné dni atletických majstrovstiev Európy v Birminghame zostali na štadióne Alexander pre 23.000 divákov tisíce voľných miest.
Fanúšikovia sa podľa BBC sťažujú na vysoké ceny vstupeniek. Organizátori cenu lístkov obhajujú a návštevnosť si pochvaľujú.
Hot dog za 15 libier
V pondelok večer, keď úvodný deň šampionátu vyvrcholil triumfom domácej šprintérky Amy Huntovej v behu na 100 m, bolo na štadióne podľa organizátorov 13.623 ľudí.
Prítomní novinári podľa agentúry AP odhadovali nižší počet divákov. Vstupenka na hlavnú tribúnu stála 150 libier, pričom mladiství nemali nárok na žiadnu zľavu. Kritike čelia tiež ceny občerstvenia, ako je hot dog za 15 libier.
"Počúvam od fanúšikov o vysokých cenách vstupeniek a problémoch s parkovaním," napísala na sociálnych sieťach bývalá britská bežkyňa Jenny Meadowsová, ktorá teraz trénuje polkársku hviezdu Keely Hodgkinsonovú.
Niekdajší slávny míľnik a súčasný komentátor BBC Steve Cram označil návštevnosť šampionátu za mierne sklamanie.
Vypredané večery sa blížia
Organizátori uviedli, že predaj vstupeniek výrazne prekonal ich ciele a sú s ním spokojní. Spomenuli, že väčšina lístkov bola za 30 libier a menej.
"Piatkový, sobotňajší a nedeľný večerný program sú takmer vypredané a ďalšie sa k tomu blížia," reagovali na výčitky.
V piatok večer sa pobeží s napätím očakávané finále žien na 800 metrov, v ktorom by mali o titul bojovať Hodgkinsonová, nová švajčiarska hviezda tejto disciplíny Audrey Werrová a Holanďanka Femke Broedersová-Bolová, ktorá prešla na polovičku po úspechoch na trati 400 metrov prekážok.
Vrcholom nedeľňajšieho programu bude súťaž týčkarov so švédskym fenoménom Armandom Duplantisom.