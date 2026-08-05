    Nemecký rekordér pred ME: Problémy s nohou ma brzdili tri týždne, rozhodnutie bolo ťažké

    Mohamed Abdilaahi.
    Mohamed Abdilaahi. (Autor: x/ DyeStat)
    TASR|5. aug 2026 o 14:30
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    Nemecký bežec patril medzi ašpirantov na zlatú medailu na 5 km.

    Nemecký bežec na dlhé trate Mohamed Abdilaahi sa nezúčastní budúci týždeň na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame.

    Dvadsaťsedemročný atlét so somálskymi koreňmi príde o kontinentálny šampionát pre zranenie nohy.

    Abdilaahi je držiteľom národných rekordov na tratiach s dĺžkou 3000 m, 5000 m a 10.000 m. Na päťkilometrovej trati navyše patril medzi ašpirantov na zlatú medailu.

    „Problémy s nohou ma brzdili počas uplynulých troch týždňov. Nepodarilo sa mi ich včas vyriešiť, takže riadna príprava jednoducho nebola možná a teraz som musel s ťažkým srdcom prijať toto rozhodnutie,“ citovala Abdilaahiho vyhlásenie agentúra DPA.

    Atletika

    Atletika

      Mohamed Abdilaahi.
      Mohamed Abdilaahi.
      Nemecký rekordér pred ME: Problémy s nohou ma brzdili tri týždne, rozhodnutie bolo ťažké
      dnes 14:30
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