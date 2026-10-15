Košický maratón má svoju kvalitu. V európskom rebríčku je v elitnej desiatke

Medzinárodný maratón mieru (MMM) v Košiciach figuruje na priebežnom 9. mieste v hodnotení európskych maratónov v rebríčku World Athletics na základe bodovej hodnoty výkonov najlepších bežcov.
Päť najlepších výkonov, ktoré sa započítavajú do hodnotenia, prinieslo pre MMM 5826 bodov. Tento súčet je o to pozoruhodnejší, že elitní vytrvalci dosiahli výkony v nezvyčajne teplom počasí.
Do konca kalendárneho roka 2026 sa bude v Európe konať ešte niekoľko významných maratónov vrátane tých vo Valencii, Amsterdame či Frakfurte. Vo vlaňajšom vydaní rebríčka sa košický maratón umiestnil na 12. mieste.
Na čele priebežného hodnotenia európskych maratónov v roku 2026 je Londýn (6508 bodov) pred Berlínom (6206), Sevillou (6156) a Hamburgom (6124). Za Košicami sa umiestnili maratóny v Miláne, Viedni, Lisabone, Kodani či Madride.
Na 103. ročníku zvíťazil Adam Lipschitz, ktorý sa stal prvým víťazom z JAR. Do histórie MMM sa v prvú októbrovú nedeľu významne zapísal aj domáci Ján Hazucha, ktorý sa stal vo veku 83 rokov a 93 dní najstarším účastníkom, ktorý dokončil košický maratón - v čase 5:17:13.