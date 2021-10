Za rekordom zaostal len o 17 sekúnd. Medzinárodný maratón mieru ovládol Keňan

Elita mala na 15. kilometri čas 45:18 min a rýchle tempo jej vydržalo aj do obrátky. Na nej to vyzeralo na útok na traťový rekord, keďže medzičas najlepších 1:03:44 bol o 7 sekúnd lepší než v roku 2012, keď Keňan Lawrence Kimayio vyhral s časom 2:07:01.

"Bol to boj o život. Desiatka bola prepálená a už som vedel, že to bude trápenie. keďže viem, na čo mám. Keď sa človek necíti dobre v prvej polovici, je automaticky jasné, že druhá polovica bude horšia.

Priznal, že v priebehu pretekov viackrát rozmýšľal, že odstúpi.

"Ani neviem, koľkokrát som to chcel vzdať. Taký je maratón, je to nevyspytateľná disciplína. Som však hrdý na to, ze som slovenská jednotka, a som rád, že hlava vydržala až do cieľa a nevzdal som sa pred domácim publikom," dodal Tibor Sahajda.