    Ukončil sezónu a v Budapešti bude len divákom. Šprintér Lyles prišiel o vrchol roka pre zranenie

    Noah Lyles.
    Noah Lyles. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|5. sep 2026 o 07:07
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    Olympijský šampión z Paríža prichádza o jubilejnú akciu s dotáciou desať miliónov dolárov.

    Hviezdny americký šprintér Noah Lyles ukončil pre zranenie predčasne sezónu a nebude na budúci týždeň štartovať na ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti.

    Olympijský víťaz v behu na 100 metrov a niekoľkonásobný majster sveta to oznámil na sociálnych sieťach.

    VIDEO: Noah Lyles oznámil koniec sezóny pre zranenie

    Lyles si predtým v sezóne privodil menšie svalové zranenie, na ktoré sa postupne nabalili ďalšie problémy a nedovolili mu trénovať.

    „Bolo to celkom komplikované. Mysleli sme si najskôr, že to nie je vážne,“ povedal s tým, že aj rehabilitácia prebiehala dobre.

    „Bohužiaľ sa pre natiahnutý sval zhoršili niektoré ďalšie veci a to mi sťažilo tréning,“ dodal.

    V Budapešti pri premiére novej akcie s dotáciou desať miliónov dolárov, ktorú chce Svetová atletika od 11. do 13. septembra uzavrieť sezónu, mieni byť aspoň ako divák.

    „Určite na Ultimate Championship budem. Mám v pláne organizovať večierky a byť v zákulisí, aby som podporil ostatných atlétov,“ povedal Lyles.

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