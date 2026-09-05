Ukončil sezónu a v Budapešti bude len divákom. Šprintér Lyles prišiel o vrchol roka pre zranenie

Hviezdny americký šprintér Noah Lyles ukončil pre zranenie predčasne sezónu a nebude na budúci týždeň štartovať na ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti.
Olympijský víťaz v behu na 100 metrov a niekoľkonásobný majster sveta to oznámil na sociálnych sieťach.
VIDEO: Noah Lyles oznámil koniec sezóny pre zranenie
Lyles si predtým v sezóne privodil menšie svalové zranenie, na ktoré sa postupne nabalili ďalšie problémy a nedovolili mu trénovať.
„Bolo to celkom komplikované. Mysleli sme si najskôr, že to nie je vážne,“ povedal s tým, že aj rehabilitácia prebiehala dobre.
„Bohužiaľ sa pre natiahnutý sval zhoršili niektoré ďalšie veci a to mi sťažilo tréning,“ dodal.
V Budapešti pri premiére novej akcie s dotáciou desať miliónov dolárov, ktorú chce Svetová atletika od 11. do 13. septembra uzavrieť sezónu, mieni byť aspoň ako divák.
„Určite na Ultimate Championship budem. Mám v pláne organizovať večierky a byť v zákulisí, aby som podporil ostatných atlétov,“ povedal Lyles.