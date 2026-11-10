Zapletalová by nemala mať problém. Kto zo Slovákov môže splniť prísny limit na OH 2028?

Svetová atletika zverejnila v utorok kvalifikačné limity pre olympijské hry 2028, ktoré sa budú konať v Los Angeles.
Ako to už býva zvykom, časy a výkony sú nastavené veľmi vysoko a splnia ich len tí najlepší.
Zo slovenských športovcov má šancu splniť limit Emma Zapletalová, ktorá súťaží v disciplíne 400 metrov cez prekážky.
Svetová atletika nastavila kvalifikačný čas na 54 sekúnd, čo sa Slovenke podarilo v nedávno ukončenej sezóne niekoľkokrát prekonať. Jej osobný rekord a zároveň sezónne maximum je 52,30 sekundy.
Vyše sekundu nad limitom je Gabriela Gajanová, ktorá v tejto sezóne zabehla na 800-metrovej trati čas 1:58,37 min. Limit na olympiádu je 1:57,00 min.
Medzi šprintérmi je málo pravdepodobné, že sa niekonu zo Slovákov podarí splniť limit. V mužskej stovke je nastavený čas na 9,93 s. Najlepší Slovák Ján Volko má sezónne maximum 10,24 sekundy.
Medzi ženami na stovke má najlepšie maximum Viktória Forster s časom 11,34 sekundy. Kvalifikačný limit je však na úrovni 10,96 sekundy.