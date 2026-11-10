    Zapletalová by nemala mať problém. Kto zo Slovákov môže splniť prísny limit na OH 2028?

    Emma Zapletalová.
    Emma Zapletalová. (Autor: TASR)
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    Sportnet|10. nov 2026 o 13:20
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    Pozrite si kvalifikačné časy na priamy postup v atletike na olympijské hry 2028.

    Svetová atletika zverejnila v utorok kvalifikačné limity pre olympijské hry 2028, ktoré sa budú konať v Los Angeles.

    Ako to už býva zvykom, časy a výkony sú nastavené veľmi vysoko a splnia ich len tí najlepší.

    Zo slovenských športovcov má šancu splniť limit Emma Zapletalová, ktorá súťaží v disciplíne 400 metrov cez prekážky.

    Svetová atletika nastavila kvalifikačný čas na 54 sekúnd, čo sa Slovenke podarilo v nedávno ukončenej sezóne niekoľkokrát prekonať. Jej osobný rekord a zároveň sezónne maximum je 52,30 sekundy.

    Vyše sekundu nad limitom je Gabriela Gajanová, ktorá v tejto sezóne zabehla na 800-metrovej trati čas 1:58,37 min. Limit na olympiádu je 1:57,00 min.

    Medzi šprintérmi je málo pravdepodobné, že sa niekonu zo Slovákov podarí splniť limit. V mužskej stovke je nastavený čas na 9,93 s. Najlepší Slovák Ján Volko má sezónne maximum 10,24 sekundy.

    Medzi ženami na stovke má najlepšie maximum Viktória Forster s časom 11,34 sekundy. Kvalifikačný limit je však na úrovni 10,96 sekundy.

    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová.
      Emma Zapletalová.
      Zapletalová by nemala mať problém. Kto zo Slovákov môže splniť prísny limit na OH 2028?
      dnes 13:20
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