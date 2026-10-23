    Olympijský medailista uspel s odvolaním. Arbitrážny súd mu zrušil štvorročný dištanc

    Koki Ikeda pózuje so striebornou medailou s olympiádu v Tokiu.
    Koki Ikeda pózuje so striebornou medailou s olympiádu v Tokiu. (Autor: SITA/AP)
    TASR|23. okt 2026 o 20:41
    ShareTweet0

    Jeho vysvetlenie zdravotného pôvodu odchýlok je vierohodné, zhodnotil CAS.

    Japonský chodec a strieborný medailista z olympijských hier v Tokiu Koki Ikeda môže opäť súťažiť. Športový arbitrážny súd (CAS) mu v piatok zrušil štvorročný zákaz činnosti za doping.

    Ikedu potrestali vo februári 2025. Jednotka pre integritu atletiky (AIU) vtedy informovala, že sa našli abnormality v jeho krvných vzorkách odobratých počas niekoľkých mesiacov v roku 2023.

    Športovec sa proti trestu odvolal a odvolacia komisia uznala, že jeho vysvetlenie zdravotného pôvodu odchýlok je vierohodné.

    „Komisia dospela k záveru, že športovec vysvetlil viacero faktorov, ktoré mohli spôsobiť zistené nezrovnalosti, vrátane jeho osobného zdravotného stavu,“ citovala z vyhlásenia CAS agentúra AFP.

    Dvadsaťosemročný Japonec skončil druhý v chôdzi na 20 km na olympiáde v Tokiu, ktorá sa pre pandémiu konala v roku 2021. Na hrách v Paríži 2024 obsadil v tejto disciplíne siedme miesto.

    Atletika

    Atletika

      Koki Ikeda pózuje so striebornou medailou s olympiádu v Tokiu.
      Koki Ikeda pózuje so striebornou medailou s olympiádu v Tokiu.
      Olympijský medailista uspel s odvolaním. Arbitrážny súd mu zrušil štvorročný dištanc
      dnes 20:41
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Olympijský medailista uspel s odvolaním. Arbitrážny súd mu zrušil štvorročný dištanc