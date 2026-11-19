Úradujúca majsterka sveta v maratóne a olympijská víťazka z Tokia, Keňanka Peres Jepchirchirová, dostala trojročný zákaz činnosti za užívanie krvného dopingu – erytropoetínu (EPO). Oznámila to Jednotka pre integritu atletiky (AIU).
Pozitívny dopingový test mala počas mimosúťažnej kontroly ešte predtým, ako v auguste zvíťazila na maratóne v Sydney.
Tridsaťtriročná Jepchirchirová patrí medzi najlepšie vytrvalostné bežkyne súčasnosti. V minulosti držala svetový rekord v polmaratóne a vyhrala štyri maratóny zo série World Marathon Majors.
Naposledy triumfovala práve v Sydney, no koncom októbra predstavitelia AIU pozastavili kenskej bežkyni športovú činnosť.
Dnes oznámili, že priznala porušenie antidopingových pravidiel. Pozitívny výsledok preukázala vzorka Jepchirchirovej odobratá 17. septembra.
„Počas rozhovoru, ktorý sa uskutočnil v ten istý deň, atlétka poprela užitie EPO a uviedla, že nevie, ako k tomuto nálezu došlo.
Napriek vysvetleniam, ktoré počas rozhovoru poskytla, táto bývalá svetová rekordérka v polmaratóne následne podpísala dokument, v ktorom priznala porušenie antidopingových pravidiel a prijala súvisiace dôsledky,“ uviedla organizácia.
Keňská atletika sa v posledných rokoch potýka s množstvom dopingových prípadov, predovšetkým medzi vytrvalostnými bežcami.
Od roku 2017 bolo podľa agentúry AFP potrestaných za doping viac ako 140 kenských atlétov.
Rovnako trojročný zákaz činnosti si od minulého roka odpykáva napríklad aj svetová rekordérka v maratóne Ruth Chepngetichová.
Keňa je tradičnou atletickou veľmocou. Na minuloročných majstrovstvách sveta v Tokiu získala jedenásť medailí vrátane 7 zlatých a v medailovej bilancii krajín obsadila druhé miesto hneď za Spojenými štátmi americkými.
V roku 2029 bude kenská metropola Nairobi hostiť majstrovstvá sveta v atletike. Prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe nedávno uviedol, že pripravovaný šampionát by mohol prispieť k očisteniu prostredia kenskej atletiky.