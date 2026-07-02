    Talian sa priblížil k časom Bolta. Pre podporou vetra sa však nebude rátať

    Marcell Jacobs.
    Marcell Jacobs. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|2. júl 2026 o 11:23
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    Do chrbta mu fúkal vietor s rýchlosťou 4,1 m/s.

    Olympijský víťaz z Tokia, Talian Marcell Jacobs, zabehol na atletickom mítingu v rakúskom Eisenstadte stovku za 9,67 sekundy, čo je s nepovolenou podporou vetra tretí najrýchlejší čas v histórii.

    Do chrbta mu fúkal vietor s rýchlosťou 4,1 m/s, pričom povolená podpora vetra je maximálne 2,0 m/s.

    Rýchlejší ako Jacobs bol iba legendárny Jamajčan Usain Bolt, ktorý oba lepšie výkony dosiahol v regulárnych podmienkach.

    Jeho svetový rekord z majstrovstiev sveta v Berlíne v roku 2009 má hodnotu 9,58 sekundy. Na olympijských hrách v Londýne o tri roky neskôr získal zlato časom 9,63 sekundy.

    Jacobs v stredu zvíťazil pred Britom Romellom Glavem o deväť stotín sekundy. Tretí skončil časom 9,83 sekundy juhoafrický svetový rekordér v behu na 400 metrov Wayde van Niekerk.

    „Počul som, že dráha v Eisenstadte je veľmi rýchla, a teraz som sa na vlastné oči presvedčil, že patrí medzi najrýchlejšie na svete,“ povedal Jacobs pre web Rakúskeho atletického zväzu.

    Atletika

    Atletika

      Marcell Jacobs.
      Marcell Jacobs.
      Talian sa priblížil k časom Bolta. Pre podporou vetra sa však nebude rátať
      dnes 11:23
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