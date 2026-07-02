Talian sa priblížil k časom Bolta. Pre podporou vetra sa však nebude rátať

Olympijský víťaz z Tokia, Talian Marcell Jacobs, zabehol na atletickom mítingu v rakúskom Eisenstadte stovku za 9,67 sekundy, čo je s nepovolenou podporou vetra tretí najrýchlejší čas v histórii.
Do chrbta mu fúkal vietor s rýchlosťou 4,1 m/s, pričom povolená podpora vetra je maximálne 2,0 m/s.
Rýchlejší ako Jacobs bol iba legendárny Jamajčan Usain Bolt, ktorý oba lepšie výkony dosiahol v regulárnych podmienkach.
Jeho svetový rekord z majstrovstiev sveta v Berlíne v roku 2009 má hodnotu 9,58 sekundy. Na olympijských hrách v Londýne o tri roky neskôr získal zlato časom 9,63 sekundy.
Jacobs v stredu zvíťazil pred Britom Romellom Glavem o deväť stotín sekundy. Tretí skončil časom 9,83 sekundy juhoafrický svetový rekordér v behu na 400 metrov Wayde van Niekerk.
„Počul som, že dráha v Eisenstadte je veľmi rýchla, a teraz som sa na vlastné oči presvedčil, že patrí medzi najrýchlejšie na svete,“ povedal Jacobs pre web Rakúskeho atletického zväzu.