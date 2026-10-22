Helsinki opäť privítajú atletickú elitu. Metropola bude v roku 2030 hostiť európsky šampionát

Atletické majstrovstvá Európy 2030 sa uskutočnia v Helsinkách. V tlačovej správe to oznámila Európska atletika (EA), ktorej vedenie dnes usporiadateľa vybralo na zasadnutí v Lausanne.
Fínska metropola privíta tento šampionát štvrtýkrát, naposledy sa tu konal v roku 2012. EA rozhodla tiež o usporiadateľovi halového ME 2029, ktorým bude poľská Toruň.
Helsinki dostali prednosť pred Bruselom a stali sa najčastejším usporiadateľom európskeho šampionátu, ktorého história siaha do roku 1934.
ME sa o štyri roky uskutoční na ikonickom Olympijskom štadióne, na ktorom na hrách v roku 1952 žiaril Emil Zátopek a ktorý bol v roku 2020 znovu otvorený po rozsiahlej rekonštrukcii.
Prezident EA Dobromir Karamarinov vyzdvihol význam Helsínk pre históriu kráľovnej športov.
"Sme neochvejne presvedčení, že Helsinki ponúknu ďalšie úžasné pódium pre najlepších európskych atlétov. Nedávno renovovaný Olympijský štadión je jedným z najviac historických atletických štadiónov na svete a som si istý, že poslúži ako nezabudnuteľné javisko pre divákov na štadióne i pre milióny sledujúcich v Európe a po celom svete, "doplnil.
Tohtoročné ME hostil v auguste Birmingham, najbližšie sa uskutoční v roku 2028 v Chorzówe.
Do Poľska sa vrcholná atletika vráti hneď ďalší rok v podobe halového ME. To sa uskutoční v Toruni, ktorá tento rok hostila halové majstrovstvá sveta.
HME sa v tomto poľskom meste konalo naposledy v roku 2021 a kvôli koronavírusovej pandémii sa vtedy odohrávalo za zatvorenými dverami.