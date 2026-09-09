    Dopingový trest mení výsledky maratónu. Keňanka prišla o triumf aj rekord

    Gladys Kimainaová
    Gladys Kimainaová (Autor: Julien Di Maria)
    ČTK|9. sep 2026 o 12:00
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    Víťazstvo v minuloročných pretekoch pripadne ďalšej Keňanke.

    Keňská bežkyňa Gladys Kimainaová prišla pre porušenie antidopingových pravidiel počas minuloročného maratónu v Linzi o víťazstvo a dostala dvojročný zákaz štartov.

    Informovala o tom agentúra APA. O treste rozhodla Keňská antidopingová agentúra. Kimainaová prišla aj o traťový rekord, ktorý vytvorila časom 2:24:58.

    Víťazstvo v minuloročných pretekoch tak pripadne ďalšej Keňanke Rael Cheropovej, ktorá dobehla druhá v čase 2:29:15.

    Keňská atletika sa v posledných rokoch potýka s množstvom dopingových prípadov, predovšetkým medzi vytrvalcami.

    Trojročný zákaz činnosti si napríklad od minulého roka odpykáva svetová rekordérka v maratóne Ruth Chepngetichová.

    Atletika

    Atletika

      Gladys Kimainaová
      Gladys Kimainaová
      Dopingový trest mení výsledky maratónu. Keňanka prišla o triumf aj rekord
      dnes 12:00
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