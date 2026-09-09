Dopingový trest mení výsledky maratónu. Keňanka prišla o triumf aj rekord

Keňská bežkyňa Gladys Kimainaová prišla pre porušenie antidopingových pravidiel počas minuloročného maratónu v Linzi o víťazstvo a dostala dvojročný zákaz štartov.
Informovala o tom agentúra APA. O treste rozhodla Keňská antidopingová agentúra. Kimainaová prišla aj o traťový rekord, ktorý vytvorila časom 2:24:58.
Víťazstvo v minuloročných pretekoch tak pripadne ďalšej Keňanke Rael Cheropovej, ktorá dobehla druhá v čase 2:29:15.
Keňská atletika sa v posledných rokoch potýka s množstvom dopingových prípadov, predovšetkým medzi vytrvalcami.
Trojročný zákaz činnosti si napríklad od minulého roka odpykáva svetová rekordérka v maratóne Ruth Chepngetichová.