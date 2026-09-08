Skvelý výsledok Gajanovej. V Taliansku zabehla svoj druhý najlepší čas kariéry

Slovenská atlétka Gabriela Gajanová potvrdila, že má v závere sezóny výbornú formu. V rámci strieborného mítingu v taliansko Roverete zvíťazila v behu na 800 metrov.
Gajanová zabehla vo svojich pretekoch čas 1:58,37 minúty, čo sa radí ako jej druhý najlepší v kariére.
Za osobných maximom zaostala o 15 stotín sekundy. Ak by svoj najlepší čas pokorila, bol by to už pre ňu druhý národný rekord v tomto roku. Najlepší čas prekonala na kilometrovej trati.
Gajanová v Taliansku zvíťazila pred Rachel Klopfensteinovou z Maurícia o 46 stotín sekundy.
Tretia skončila Američanka Nia Akinsová s časom 1:58,88 minúty, čím si utvorila sezónne maximum.
Gajanová bola jedinou slovenskou zástupkyňou na mítingu na Stadio Quercia.