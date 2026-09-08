    Skvelý výsledok Gajanovej. V Taliansku zabehla svoj druhý najlepší čas kariéry

    Slovenská atlétka Gabriela Gajanová.
    Slovenská atlétka Gabriela Gajanová. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|8. sep 2026 o 22:06
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    V rámci strieborného mítingu zvíťazila o 46 stotín sekundy.

    Slovenská atlétka Gabriela Gajanová potvrdila, že má v závere sezóny výbornú formu. V rámci strieborného mítingu v taliansko Roverete zvíťazila v behu na 800 metrov.

    Gajanová zabehla vo svojich pretekoch čas 1:58,37 minúty, čo sa radí ako jej druhý najlepší v kariére.

    Za osobných maximom zaostala o 15 stotín sekundy. Ak by svoj najlepší čas pokorila, bol by to už pre ňu druhý národný rekord v tomto roku. Najlepší čas prekonala na kilometrovej trati.

    Gajanová v Taliansku zvíťazila pred Rachel Klopfensteinovou z Maurícia o 46 stotín sekundy.

    Tretia skončila Američanka Nia Akinsová s časom 1:58,88 minúty, čím si utvorila sezónne maximum.

    Gajanová bola jedinou slovenskou zástupkyňou na mítingu na Stadio Quercia.

    Atletika

    Atletika

      Slovenská atlétka Gabriela Gajanová.
      Slovenská atlétka Gabriela Gajanová.
      Skvelý výsledok Gajanovej. V Taliansku zabehla svoj druhý najlepší čas kariéry
      dnes 22:06
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