    Gajanová bola blízko pódiovej pozície. Držala sa v strede, v závere zabrala

    Na snímke Gabriela Gajanová sa usmieva pred behom na 800 metrov.
    Fotogaléria (16)
    Na snímke Gabriela Gajanová sa usmieva pred behom na 800 metrov. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|21. júl 2026 o 18:49
    ShareTweet0

    Gabriela Gajanová bola štvrtá na P-T-S beh na 800 m.

    Míting P-T-S v Banskej Bystrici 2026

    Výsledky behu na 800 m žien:

    1.

    Claudia Hollingsworthová

    Austrália

    2:00,34 min

    2.

    Anita Horvatová

    Slovinsko

    2:01,01 min

    3.

    Eveliina Määttänenová

    Fínsko

    2:01,27 min

    4.

    Gabriela Gajanová

    Slovensko

    2:01,30 min

    11.

    Sophia Zápotočná

    Slovensko

    2:07,60 min

    Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila 4. priečku na utorkovom 61. ročníku mítingu PTS v čase 2:01,30 min.

    Preteky v Banskej Bystrici na Štiavničkách ovládla Austrálčanka Claudia Hollingsworthová výkonom 2:00,34 min.

    Gajanová bojovala v cieľovej rovinke o druhé miesto, no napokon ju predstihli druhá Slovinka Anita Horvatová (2:01,01) i tretia Fínka Eveliina Määttänenová (2:01,27).

    VIDEO: Forster, Volko a Gajanová po mítingu

    „Dnešný beh bol pre vietor náročný. Snažila som sa držať v skupinke a po rade trénera si dávať pozor na vietor v protiľahlej rovinke. Snažila som sa bežať šampionátovým spôsobom a využiť finiš.

    O tri stotinky to nevyšlo do prvej trojky, ale celkovo to bolo fajn. O čase sa veľa hovoriť nedá, ale beriem si veľa pozitívnej energie,“ uviedla Gajanová po pretekoch.

    Fotogaléria z Atletického mítingu P-T-S v roku 2026
    Na snímke Marcel Lomnický sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    Na snímke Veronika Kaňuchová sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    Na snímke Marcel Lomnický sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    Na snímke Veronika Kaňuchová sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    16 fotografií
    Na snímke Gabriela Gajanová počas behu na 800 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Gabriela Gajanová (tretia sprava) dobieha beh na 800 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Gabriela Gajanová sa usmieva pred behom na 800 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke v strede Ján Volko v behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke vľavo Bayanda Walaza (Juhoafrická republika) víťazí v behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Ján Volko po behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Bayanda Walaza (Juhoafrická republika) po víťazstve v behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke sprava Delia Farajpour a Ema Bendová (obe Slovensko) počas behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke vpravo Viktória Forster počas behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Viktória Forster máva po behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Laura Frličková sa usmieva po behu na 100 metrov cez prekážky počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Viktória Forster počas behu na 100 metrov cez prekážky počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.

    ﻿

    Atletika

    Atletika

      Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová.
      Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová.
      VIDEO: Zapletalovú nezlomilo ani zakopnutie a takmer pád. Vylepšila rekord mítingu
      dnes 19:56
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Gajanová bola blízko pódiovej pozície. Držala sa v strede, v závere zabrala