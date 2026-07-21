Gajanová bola blízko pódiovej pozície. Držala sa v strede, v závere zabrala

Míting P-T-S v Banskej Bystrici 2026
Výsledky behu na 800 m žien:
1.
Claudia Hollingsworthová
Austrália
2:00,34 min
2.
Anita Horvatová
Slovinsko
2:01,01 min
3.
Eveliina Määttänenová
Fínsko
2:01,27 min
4.
Gabriela Gajanová
Slovensko
2:01,30 min
11.
Sophia Zápotočná
Slovensko
2:07,60 min
Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila 4. priečku na utorkovom 61. ročníku mítingu PTS v čase 2:01,30 min.
Preteky v Banskej Bystrici na Štiavničkách ovládla Austrálčanka Claudia Hollingsworthová výkonom 2:00,34 min.
Gajanová bojovala v cieľovej rovinke o druhé miesto, no napokon ju predstihli druhá Slovinka Anita Horvatová (2:01,01) i tretia Fínka Eveliina Määttänenová (2:01,27).
VIDEO: Forster, Volko a Gajanová po mítingu
„Dnešný beh bol pre vietor náročný. Snažila som sa držať v skupinke a po rade trénera si dávať pozor na vietor v protiľahlej rovinke. Snažila som sa bežať šampionátovým spôsobom a využiť finiš.
O tri stotinky to nevyšlo do prvej trojky, ale celkovo to bolo fajn. O čase sa veľa hovoriť nedá, ale beriem si veľa pozitívnej energie,“ uviedla Gajanová po pretekoch.