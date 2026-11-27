Slovenská rekordérka v behu na 100 metrov i 100 metrov cez prekážky Viktória Forster je v plnej príprave na atletickú halovú sezónu 2027.
Členka VŠC Dukla Banská Bystrica a ŠK ŠOG Nitra absolvuje dôležité tréningové dávky v juhoafrickom stredisku Potchefstroom.
V kvalitnej nadmorskej výške 1350 m a teple chce nabrať príslušný základ smerom k marcovým halovým ME vo Valencii a k útoku na osemsekundovú bariéru na trati 60 m prek.
"Príprava prebieha momentálne dobre, mám za sebou prvý týždeň v Juhoafrickej republike. Veľmi sa teším, že prvý týždeň dopadol dobre a verím, že aj nasledujúce tri pôjdu na pozitívnej vlne," uviedla Forster podľa Top Athletics.
Zo zdravotných problémov, ktoré ju trápili počas menej vydarenej sezóny 2026, sa už dostala. Jej národný rekord na 60 m prek. zo zimy 2025 má hodnotu 8,01 s.
Letné slovenské rekordy Forster majú ešte vyššiu kvalitu 11,19 na 100 m a 12,63 na 100 m prek., oba časy tiež z roku 2025. Limit na halové ME je 7,95, čo by mohlo byť v jej silách. Do počtu 32 účastníčok doplnia ďalšie prekážkarky bez limitu na základe najrýchlejších časov.
Medzinárodnú halovú sezónu by mala začať na novom challengeri vo Viedni 30. januára a pokračovať na zlatom mítingu Czech Indoor Gala 2. februára v Ostrave.
"Sústredenie v juhoafrickom Potchefstroome nám poskytuje ideálne podmienky na kvalitnú prípravu vďaka nadmorskej výške, priaznivému počasiu a výbornému športovému zázemiu. Naším cieľom je využiť toto obdobie na systematický tréning, rozvoj výkonnosti a vytvorenie čo najlepších predpokladov na úspešnú nadchádzajúcu sezónu," dodala trénerka Katarína Adlerová.
Forster má už skúsenosti z dvoch štartov na halových ME 2023 a 2025, vždy sa nedostala z rozbehov, tentoraz aj s trénerkou veria, že sa táto bilancia podarí vylepšiť.