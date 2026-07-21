    Forster predviedla skvelú reakciu na štarte. Preteky ovládli Jamajčanky, víťazka s rekordom

    Na snímke Viktória Forster.
    Fotogaléria (16)
    Na snímke Viktória Forster. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|21. júl 2026 o 19:30
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    Viktória Forster bola piata na P-T-S na 110 metrov cez prekážky.

    Míting P-T-S v Banskej Bystrici 2026

    Výsledky 110 m cez prekážky žien:

    1.

    Demisha Roswellová

    Jamajka

    12,54 s

    2.

    Britany Andersonová

    Jamajka

    12,73 s

    3.

    Luca Kozáková

    Maďarsko

    12,76 s

    5.

    Viktória Forster

    Slovensko

    13,12 s

    8.

    Lucia Frličková

    Slovensko

    13,22 s

    Slovenská atlétka Viktória Forster obsadila piate miesto v behu na 110 metrov cez prekážky na mítingu P-T-S v Banskej Bystrici.

    Napriek strate rovnováhy dosiahla na piatom mieste svoj najlepší sezónny výkon 13,12 s. Laura Frličková sa pred juniorskými MS povzbudila časom 13,22. Tiež výkon sezóny pre ňu.

    Zvíťazila Demisha Roswellová z Jamajky s prehľadom a v novom rekorde štadióna 12,54 s.

    Fotogaléria z Atletického mítingu P-T-S v roku 2026
    Na snímke Marcel Lomnický sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    Na snímke Veronika Kaňuchová sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    Na snímke Marcel Lomnický sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    Na snímke Veronika Kaňuchová sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    16 fotografií
    Na snímke Gabriela Gajanová počas behu na 800 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Gabriela Gajanová (tretia sprava) dobieha beh na 800 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Gabriela Gajanová sa usmieva pred behom na 800 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke v strede Ján Volko v behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke vľavo Bayanda Walaza (Juhoafrická republika) víťazí v behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Ján Volko po behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Bayanda Walaza (Juhoafrická republika) po víťazstve v behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke sprava Delia Farajpour a Ema Bendová (obe Slovensko) počas behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke vpravo Viktória Forster počas behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Viktória Forster máva po behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Laura Frličková sa usmieva po behu na 100 metrov cez prekážky počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Viktória Forster počas behu na 100 metrov cez prekážky počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.

    Druhá bola jej krajanka Britany Andersonová (12,73) a tretiu priečku obsadila Maďarka Luca Kozáková (12,76).

    „Verím, že som nepovedala posledné slovo v tejto sezóne. Veľmi sa teším, že fanúšikovia prišli a vyburcovali ma. Mám dva výkony sezóny, no verím, že oba časy môžu ísť ešte dole.

    V prípade prekážok hlboko. Verím, že toto nebola bodka za sezónou a v pravý čas to príde. Veľmi sa teším, že máme na Slovensku míting, na ktorý príde toľko fanúšikov,“ povedala Forsterová.

    VIDEO: Forster, Volko a Gajanová po mítingu

    "Určite som bola v extrémnom strese. Ten počet ľudí, čo tu je je extrémny, čo je určite pozitívne, a nie je to pre mňa až taký zvyk. A s časom som pomerne spokojná.

    Určite je to nejaký pokrok. Nie je to ešte to, čo by som chcela," povedala po pretekoch pre Sportnet Laura Frličková.

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