Forster predviedla skvelú reakciu na štarte. Preteky ovládli Jamajčanky, víťazka s rekordom

Míting P-T-S v Banskej Bystrici 2026
Výsledky 110 m cez prekážky žien:
1.
Demisha Roswellová
Jamajka
12,54 s
2.
Britany Andersonová
Jamajka
12,73 s
3.
Luca Kozáková
Maďarsko
12,76 s
5.
Viktória Forster
Slovensko
13,12 s
8.
Lucia Frličková
Slovensko
13,22 s
Slovenská atlétka Viktória Forster obsadila piate miesto v behu na 110 metrov cez prekážky na mítingu P-T-S v Banskej Bystrici.
Napriek strate rovnováhy dosiahla na piatom mieste svoj najlepší sezónny výkon 13,12 s. Laura Frličková sa pred juniorskými MS povzbudila časom 13,22. Tiež výkon sezóny pre ňu.
Zvíťazila Demisha Roswellová z Jamajky s prehľadom a v novom rekorde štadióna 12,54 s.
Druhá bola jej krajanka Britany Andersonová (12,73) a tretiu priečku obsadila Maďarka Luca Kozáková (12,76).
„Verím, že som nepovedala posledné slovo v tejto sezóne. Veľmi sa teším, že fanúšikovia prišli a vyburcovali ma. Mám dva výkony sezóny, no verím, že oba časy môžu ísť ešte dole.
V prípade prekážok hlboko. Verím, že toto nebola bodka za sezónou a v pravý čas to príde. Veľmi sa teším, že máme na Slovensku míting, na ktorý príde toľko fanúšikov,“ povedala Forsterová.
VIDEO: Forster, Volko a Gajanová po mítingu
"Určite som bola v extrémnom strese. Ten počet ľudí, čo tu je je extrémny, čo je určite pozitívne, a nie je to pre mňa až taký zvyk. A s časom som pomerne spokojná.
Určite je to nejaký pokrok. Nie je to ešte to, čo by som chcela," povedala po pretekoch pre Sportnet Laura Frličková.