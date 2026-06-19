Famózna Zapletalová nemá konkurenciu. V Dohe znovu zlepšila svetový výkon roka

Diamantová liga v Dauhe 2026
Výsledky - beh žien na 400 m cez prekážky:
1.
Emma Zapletalová
Slovensko
52,30 s
2.
Rushell Claytonová
Jamajka
53,05 s
3.
Kemi Adekoyaová
Bahrajn
53,67 s
Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom tohtoročnom predstavení v Diamantovej lige.
Na piatkovom mítingu v katarskej Dauhe zvíťazila v behu na 400 m prekážok s časom 52,30 s, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord.
Do cieľa dobehla na prvej priečke pred Jamajčankou Rushell Claytonovou a Kemi Adekoyaovou z Bahrajnu.
Bronzová medailistka z vlaňajších MS v Tokiu už mala po víťaznom hetriku v Rabate, Ríme a Osle istotu účasti na finálovom mítingu Diamantovej ligy začiatkom septembra v Bruseli.
Na štarte, rovnako ako pred deviatimi dňami v Nórsku, chýbali hviezdne Američanky Anna Cockrellová a Dalila Muhammadová.
Najväčšou konkurentkou 26-ročnej Zapletalovej bola v horúcich katarských podmienkach Rushell Claytonová.
Tá mala z tohtosezónnych mítingov Diamantovej ligy na konte dve tretie a jedno druhé miesto. Ani v Katare, kde sa termín podujatia presunul z 8. mája pre vojenský konflikt na Blízkom východe, však 33-ročná Jamajčanka nestačila na držiteľku svetového výkonu roka.
Zapletalová vedie v celkovom poradí disciplíny s plným počtom 32 bodov.