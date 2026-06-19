    Famózna Zapletalová nemá konkurenciu. V Dohe znovu zlepšila svetový výkon roka

    Emma Zapletalová
    Emma Zapletalová (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|19. jún 2026 o 19:11
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    V Diamantovej lige triumfovala štvrtýkrát za sebou.

    Diamantová liga v Dauhe 2026

    Výsledky - beh žien na 400 m cez prekážky:

    1.

    Emma Zapletalová

    Slovensko

    52,30 s

    2.

    Rushell Claytonová

    Jamajka

    53,05 s

    3.

    Kemi Adekoyaová

    Bahrajn

    53,67 s

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom tohtoročnom predstavení v Diamantovej lige.

    Na piatkovom mítingu v katarskej Dauhe zvíťazila v behu na 400 m prekážok s časom 52,30 s, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord.

    Do cieľa dobehla na prvej priečke pred Jamajčankou Rushell Claytonovou a Kemi Adekoyaovou z Bahrajnu.

    Bronzová medailistka z vlaňajších MS v Tokiu už mala po víťaznom hetriku v Rabate, Ríme a Osle istotu účasti na finálovom mítingu Diamantovej ligy začiatkom septembra v Bruseli.

    Na štarte, rovnako ako pred deviatimi dňami v Nórsku, chýbali hviezdne Američanky Anna Cockrellová a Dalila Muhammadová.

    Najväčšou konkurentkou 26-ročnej Zapletalovej bola v horúcich katarských podmienkach Rushell Claytonová.

    Tá mala z tohtosezónnych mítingov Diamantovej ligy na konte dve tretie a jedno druhé miesto. Ani v Katare, kde sa termín podujatia presunul z 8. mája pre vojenský konflikt na Blízkom východe, však 33-ročná Jamajčanka nestačila na držiteľku svetového výkonu roka.

    Zapletalová vedie v celkovom poradí disciplíny s plným počtom 32 bodov.

    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová
      Emma Zapletalová
      Famózna Zapletalová nemá konkurenciu. V Dohe znovu zlepšila svetový výkon roka
      dnes 19:11
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