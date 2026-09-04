Brzdenie z úvodu ju pripravilo o výhru. Zapletalová je s druhým miestom nespokojná

Skvelý finiš, no slabý úvod. Tak vyzeral záverečný beh EMMY ZAPLETALOVEJ vo finále Diamantovej ligy v belgickom Bruseli.
S časom 53,10 zabehla svoj šiesty najlepší čas v sezóne a obsadila celkové druhé miesto. Vo veterných podmienkach ju predbehla držiteľka svetového výkonu roka Anna Cockrellová.
Po pretekoch hovorila, že s výsledkom nie je spokojná, aj keď vyrovnala svoje umiestnenie z minulého roka.
Dnes v ťažších podmienkach čas 53,10 a napriek dobrému finišu ste nestačili na líderku a jej svetový výkon. Čo chýbalo?
Tak, niečo si z toho musím vziať, zanalizovať to s trénerom, predsa len on to vždy vie lepšie ako ja. No ale ja si myslím, že to nebol dobrý beh.
V prvej polovici som podľa mňa dosť brzdila pred prekážkami, aby som k nim nebola príliš blízko. To ma spomaľovalo a v závere, keď som do toho už chcela dať všetko, tak to už nestačilo.
Snažila som sa finišovať, chcela som sa do cieľa aj hodiť a získať tak lepšie stotinky, ale už som bola príliš ďaleko na to, aby som ju stiahla.
Po minulom mítingu v Zürichu ste vraveli, že aj vzhľadom na pocity a na to, aké bude počasie, urobíte nejaké zmeny. Ako sa to dalo prispôsobiť tomuto behu?
Ostalo to tak, ako sme boli nastavení počas celej sezóny. Išlo sa teda na 15 krokov. Vzhľadom na to, že počasie nebolo ideálne, sme tých 14 krokov na takýchto pretekoch ani nechceli skúšať.
Čo si myslím, že už je naozaj potrebné, lebo s tými 15 krokmi mám problémy bežať to frekvenčne a rýchlo. Ale myslím si, že to necháme až do budúcej sezóny.
Ste druhá vo finále Diamantovej ligy, čo je fantastický úspech. Čo to pre vás znamená?
Minulý rok som bola tiež druhá a bola som z toho šťastná. Zabehla som čas 53,18 a bol to pre mňa vtedy neuveriteľný výsledok. Bola som z toho naozaj veľmi šťastná.
No teraz som druhá a som s tým nespokojná. Čiže za ten rok som sa posunula na vyššiu úroveň a s druhým miestom som nespokojná.
VIDEO: Reakcia Emmy Zapletalovej
Chýbalo vám asi tak 10 metrov v cieli, aby ste súperku predbehli.
Asi áno. Ja som sa snažila finišovať a vedela som, že ten záber mám dobrý, ale až príliš mi ušla. Keby som bežala vedľa nej, možno by ten finiš stačil na to, aby som zvíťazila, ale v tom úvode mi ušla.
Myslím si, že už na tretej prekážke bola vedľa mňa, ale ja som sa stále snažila ísť svoje preteky, nevšímať si to a v tej druhej zákrute rozbaliť môj skvelý finiš.
Ale tentokrát mi to nestačilo. Počas behu som zrejme urobila viacero drobných chýb, ktoré ma obrali o čas, a tým pádom mi ušla.
V dobehu ste mali vedľa seba aj tretiu bežkyňu, konkrétne Paulien Couckuytovú. Vnímali ste ju?
V závere som ju vnímala, no nevedela som, či je to ona alebo Woodruffová. O to viac som však pridala, aby som neskončila až tretia.
Snažila som sa získať každú stotinku, ale napokon to bolo druhé miesto. Na to prvé som nestačila a s tým druhým som nespokojná.
Máte pred sebou ešte jeden významný štart o týždeň v Budapešti. Ako k nemu pristúpite?
Opäť sa pripravím čo najlepšie. Sú to posledné preteky v sezóne, takže sa budem snažiť nechať na tej dráhe všetko, čo vo mne zostalo. Budem sa snažiť napraviť si to a opäť zabojovať o víťazstvo na Ultimate Championship.