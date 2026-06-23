Slovenská hviezda sa vracia domov. Míting P-T-S má u Zapletalovej špeciálne miesto

Necelý mesiac pred najvýznamnejším slovenským atletickým mítingom TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici zverejnili organizátori prvé atraktívne mená potvrdených účastníkov zo zahraničia.
Lákadlom pre slovenských divákov bude štart líderky svetových tabuliek na trati 400 m prek. Emmy Zapletalovej.
Prvenstvá v hode kladivom budú obhajovať legendárna Poľka Anita Wlodarczyková a Maďar Bence Halász. Skok do diaľky ozdobí jamajský majster sveta Tajay Gayle. Na 110 m prekážok bude pútať pozornosť Japonec Šunsuke Izumija.
„Štartovú listinu staviame predovšetkým na našich slovenských atlétov, no budeme sa snažiť, aby tam boli aj kvalitné zahraniční pretekári. Deje sa tak v kladivárskych súťažiach, ale aj v behu na 110 m cez prekážky, keďže sa predstaví Japonec Izumija, ktorý v tomto roku zabehol čas 13,13 s.
To je aj rovnaká hodnota rekordu mítingu P-T-S. Môžeme sa tešiť aj na majstra sveta v skoku do diaľky z Dauhy Gayleho z Jamajky, ktorý v tomto roku už skočil ďaleko cez osem metrov. Verím, že bude atraktívna aj táto disciplína,“ uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici generálny sekretár Slovenského atletického zväzu (SAZ) Vladimír Gubrický.
VIDEO: Vladimír Gubrický o mítingu P-T-S
Potvrdil aj popredné slovenské mená na tomto podujatí, ktoré sa bude konať 21. júla na štadióne SNP Štiavničky.
Budú nimi okrem štvornásobnej víťazky tohtoročnej Diamantovej ligy Zapletalovej aj osemstovkárka Gabriela Gajanová, ktorá sa pokúsi na P-T-S o zavŕšenie čistého hetriku.
Okrem spomenutých medailistiek z vrcholných medzinárodných akcií z predchádzajúcich dvoch sezón (MS 2025, respektíve ME 2024) nebudú chýbať takisto na 400 m prekážok zameraná Daniela Ledecká, oštepársky objav sezóny Jakub Kubínec či šprintéri Viktória Forsterová a Ján Volko ako najrýchlejší Slováci v histórii.
„Minulý rok som sa na Pétéeske tešila z pokorenia hranice 54 sekúnd a atmosféra bola úžasná. Verím, že aj tento rok bude pre slovenských atlétov motivujúca a poženie nás dopredu. Teším sa na podporu slovenských fanúšikov. Nie je to síce Diamantová liga, ale P-T-S sa koná na domácom štadióne, na ktorom trénujem.
Môže sa prísť na mňa pozrieť aj rodina, zažijem domácu atmosféru. Preto má toto podujatie u mňa špeciálne miesto,“ povedala na utorňajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici domáca pretekárka VŠC Dukla Zapletalová, ktorú už tento piatok čaká štart v Záhrebe a následne 10-dňové zahraničné sústredenie.
VIDEO: Emma Zapletalová o mítingu P-T-S
Týždeň pred Banskou Bystricou sa 14. júla predstaví v Budapešti. K aktuálnej forme ešte prezradila: „Vždy ma po dobrých pretekoch poteší dobrý výkon, ale aj prekvapí. Vždy sa však snažím sústrediť na ďalšie preteky. S trénerom zakaždým analyzujeme ako sa posunúť ďalej, ako bežať ďalšie preteky a na čo sa zamerať, aby môj čas bol ešte lepší.
Tréningový systém mi sedí, posunula som sa v rýchlosti aj vo vytrvalosti. Vrátili sme sa na 15-krokový rytmus a ten mi zatiaľ vyhovuje najviac. Zatiaľ neviem povedať, kde sú moje hranice, ale svetový rekord je určite veľmi ďaleko vzdialený od mojich výkonov a časov.“
Podujatie pod Urpínom a rovnakú disciplínu ako Zapletalová by mala absolvovať na banskobystrickej P-T-S so strieborným štatútom v hierarchii World Athletics Continental Tour (WACT) aj Ledecká, ktorá na utorňajšej tlačovke uviedla: „V našej disciplíne je Emmka hviezda a mať ju teraz na Slovensku je nielen pre mňa motivujúce. Sme kamarátky, máme si čo povedať.
Štart mojej prekážkovej sezóny sme museli trochu posunúť pre problémy s ľavým členkom. Teraz som vo fáze, keď sa ešte len rozbieham a časy a výkony zatiaľ nie sú také, aké by som si predstavovala a priala.
Chcem sa nateraz priblížiť k osobnému rekordu. P-T-S je slovenský sviatok, teším sa na tento míting a plné tribúny. Verím, že nás diváci nakopnú k lepším časom. Teším sa na beh s Emmou Zapletalovou, už sa neviem dočkať.“
Hlavný program P-T-S sa začne o 18.00 hodine a potrvá dve hodiny, počas ktorých budú diváci sledovať až 15 disciplín – 8 mužských (100 m, 200 m, 800 m, 110 m prekážok, 400 m prekážok, diaľka, kladivo, oštep) a 7 ženských (100 m, 200 m, 800 m, 100 m prekážok, 400 m prekážok, diaľka, kladivo).
Už v stredu 24. júna sa takisto v Banskej Bystrici uskutoční generálkové TIPOS Kritérium SNP s bronzovou visačkou WACT.
Mužský hlavný program má 8 disciplín (100 m, 200 m, 110 m prekážok, 400 m prekážok, 5000 m chôdza, diaľka, kladivo, oštep), ženský obsahuje 7 položiek (100 m, 200 m, 100 m prekážok, 400 m prekážok, 5000 m chôdza, diaľka, kladivo).