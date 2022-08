Zapletalová chce na ME aspoň semifinále. Nie som pripravená ako vlani, hovorí

Zapletalová sa cíti pred ME dobre naladená. "Snažím sa zabudnúť na nevydarené preteky v maďarskom Székesfehérváre. Sústredím sa na ME, ktoré chcem dobre rozbehnúť. Nerobiť zbytočné chyby a koncentrovať sa na každú jednu prekážku.

BRATISLAVA. Slovenskú atlétku Emmu Zapletalovú čakajú na majstrovstvách Európy v Mníchove preteky na 400 m prekážok, v ktorých si dáva za cieľ postup do semifinále.

Pred odchodom na ME priblížila, ako prebiehala jej rekonvalescencia: "Väčšinu času som bola v bazéne, kde som plávala a v posilňovni. Tréner však prispôsobil cvičenia tak, ako keby sme trénovali vonku a vďaka tomu som si udržala kondíciu. Nohu som sa snažila, čo najviac šetriť."

Majsterka Európy do 23 rokov z minuloročného šampionátu v estónskom Tallinne si v marci pred odchodom na sústredenie v Portugalsku vyvrtla členok. Po šiestich týždňoch sa dala zdravotne do poriadku a cíti sa fit.

Dvadsaťdvaročná pretekárka sa snažila čo najlepšie pripraviť na šampionát, keďže po neúčasti na MS sú práve majstrovstvá Európy v Mníchove pre ňu veľkou motiváciu ukázať, čo v nej je.

"Nie som taká pripravená ako minulý rok. Budem spokojná, keď zabehnem lepšie ako v Maďarsku. Prvým cieľom je postup do semifinále, no chcem zabojovať aj o finále," dodala Zapletalová.

"Emma síce zaváhala v generálke na šampionát, ale už je skúsená pretekárka. Verím, že sa dokážu s trénerom tak pripraviť, aby postúpila do semifinále. Záleží ako začne v rozbehoch, no v prípade, že si napraví chuť po Maďarsku, má otvorenú cestu do finále.

Jej výkonnosť z minulého roku ju potom predurčuje rozmýšľať ešte aj vyššie, ako iba na finále," povedal šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) Martin Pupiš.