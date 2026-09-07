S Femke chcela byť ako Shiffrinová s Vlhovou. Zapletalová premýšľala, či je na správnej ceste

V zaplnenej sále čakalo asi päťdesiat ľudí. Niektorí s kyticami, iní s podpis kartičkami, ďalší si chceli urobiť len fotku.
Po chvíli vstúpila do priestorov Zastúpenia Bratislavského samosprávneho kraja pri Európskej únii v Bruseli majsterka Európy a druhá vo finále Diamantovej ligy v behu na 400 m cez prekážky Emma Zapletalová.
Organizátori si najskôr videom pripomenuli jej zlatý beh z Birminghamu. Po ňom nasledoval už druhý potlesk a diskusia s názvom "Sobotný jonťák".
Zopakovala nespokojnosť
Diskusia s momentálne najúspešnejšou slovenskou atlétkou sa uskutočnila hneď na druhý deň po finálovom behu Diamantovej ligy, kde Zapletalová obsadila druhé miesto.
Slovenka zopakovala pri hodnotení svojho výkonu jediné slovo - nespokojnosť.
"Neboli to úplne moje predikcie, a keď som si to predstavovala, úprimne som bola s druhým miestom nespokojná, pretože som chcela zvíťaziť a vedela som, že je to v mojich silách," povedala.
Zapletalová cítila, že na štadióne bolo veľa slovenských fanúšikov. "Dúfam, že som potešila všetkých fanúšikov, ktorí ma prišli pozrieť, aj keď som ich všetkých nevidela. Získala som druhé miesto, ale budúci rok budem mať znova šancu si to napraviť," dodala.
VIDEO: Beh Zapletalovej v Bruseli
Za majsterku sa považovať nebude
Aj keď sa jej po nevydarených pretekoch hodnotila celá sezóna trochu náročnejšie, pri míľnikoch nezabudla, že od augusta je majsterka Európy.
"Predtým som v jednej časti sezóny bežala osobný rekord 52,30 s, o ktorom by som pred sezónou tiež len snívala. Je to vlastne šieste miesto v historických európskych tabuľkách, takže môžem povedať, že je to super.
Ale stále v sebe cítim, že to môže byť ešte lepšie, že chcem jednoducho viac a viem, že mám na to podať lepší výkon," vravela.
Slovenku čaká tento týždeň posledné vystúpenie v tejto sezóne - Ultimátne MS v Budapešti.
Tam najskôr pobeží semifinále a o deň neskôr, ak postúpi, aj finále. Do Maďarska ide s jediným cieľom - napraviť si chuť a priniesť domov víťazstvo.
Aj keď má podujatie v názve "majstrovstvá sveta", Zapletalová sa vyjadrila jasne: "Ak vyhrám, za majsterku sveta sa považovať nebudem."
Medituje a čaká na výstrel
Mnoho ľudí si neuvedomuje, pod akým veľkým stresom je športovec, keď stojí na ovále a čaká na štart svojich pretekov.
V hlave je sústredený len na to, aby podal čo najlepší výkon. Niektorým však pomáha, keď sa sústredia aj na atmosféru. To je aj prípad Emmy Zapletalovej.
"Na štarte riešim svojich 10 prekážok, čakám na výstrel a plne sa sústredím na samotný beh a preteky. Na druhej strane sa niekedy snažím aj meditovať a užiť si atmosféru," priblížila.
Slovenka priznala, že v semifinálovom behu na európskom šampionáte cítila veľkú nervozitu.
"Keď sa ma potom dievčatá z tímu pýtali, aká bola atmosféra a koľko tam bolo ľudí, musela som povedať, že ani neviem. Bola som taká nervózna a sústredená na seba, že som sa vôbec nepozrela okolo seba," zaspomínala si.
Pred finále jej potom tréner povedal, nech si to viac užije, usmieva sa a vnímala aj atmosféru. To sa jej aj podarilo, pri predstavení mala na tvári úsmev a zakývala aj divákom v hľadisku.
Nechápala, prečo sa na ňu pozerajú
O Zapletalovej hovoria experti ako o pokornej hviezde a že jej sláva nestúpla do hlavy.
Na Slovensku však momentálne nájdete málokoho, kto by jej meno nepoznal a aspoň netušil, v akom športe reprezentuje.
Prvé náznaky zvýšenej popularity sa začali objavovať po majstrovstvách sveta v Tokiu, kde získala senzačný bronz.
"Začínam sa vnímať ako jedna z osobností slovenského športu, hoci si to niekedy ešte úplne neuvedomujem a stále som to proste ja," konkretizovala.
Ešte pred rokom však zažila situáciu, že sa v obchode pýtala svojho priateľa, prečo sa na ňu ľudia pozerajú. "Úplne mi vypadlo, kto som a že ma môžu poznať. Dnes je to už pre mňa pomaly samozrejmosť, ale nesmierne ma teší, že môžem inšpirovať mladých ľudí," dodala.
Zapletalová je rada, že pre začínajúcich atlétov sa stáva vzorom. "Môžem im ukázať, že sny sa dajú plniť, ak človek verí a ide pevne za svojou cestou, pre ktorú robí maximum.
Som naozaj rada, že môžem byť takouto inšpiráciou nielen pre mladých, ale pre celé Slovensko," odkázala.
Nevedela, čo jej telo naznačuje
Jejj úspechy sú o to vzácnejšie, že ešte pred zopár rokmi nemohla vôbec súťažiť - trápili ju viaceré únavové zlomeniny, ktoré obmedzovali jej kariéru.
"Chcela som si dokázať, že som bojovníčka, ktorá sa nikdy nevzdáva. Atletika je moja láska, veľmi ma baví a som si vedomá môjho talentu a potenciálu, preto som mala vždy motiváciu vrátiť sa späť. Nikdy som si nepovedala, že s tým skončím, aj keď som bola mentálne na dne," povedala v roku 2025 v rozhovore pre Sportnet.
Zapletalová priznala, že keď prišla ďalšia zlomenina v olympijskom roku, psychicky sa zrútila.
"Potom som sa však opäť začala pýtať sama seba, čo môžem urobiť, aby som sa zraneniam vyhla. Nikdy som si nepovedala, že končím," dodala odhodlane.
V hlave však mala myšlienky, čo jej telo chce naznačiť a či profesionálny šport je pre ňu správna cesta.
"Povedala som si však, že najskôr musím vyskúšať úplne všetky možnosti, a až keď vyčerpám všetko a zranenia budú pokračovať, vtedy si poviem, že to asi naozaj nemám robiť," spomenula.
Zapletalovej pomohla zmena trénera, keď prešla pod krídla Holanďana Brama Petersa. "Mentálne som sa nastavila tak, že vidím svoju budúcnosť, mala som obrovskú motiváciu nevzdať sa a verila som, že všetko zlé je na niečo dobré a tá karta sa raz musí obrátiť – čo sa nakoniec aj stalo," vysvetlila 26-ročná atlétka.
Chcela byť ako Shiffrinová s Vlhovou
Slovenke odišla z disciplíny dobrá kamarátka, no zároveň veľká rivalka, Holanďanka Femke Broedersová-Bolová.
Pre Zapletalovú je stále veľkým vzorom, aj keď sa už spolu nepretekajú. Aj Holanďanka potvrdila, že sú stále v kontakte a keď majú čas, zájdu spolu na kávu.
"Keďže sme rovnaký ročník narodenia, sledovala som ju od začiatku jej éry. Hoci som mala na pár rokov pauzu pre zranenia, stále som jej výkony s nadšením sledovala.
Bola pre mňa obrovskou inšpiráciou v tom, ako rýchlo sa dá behať. Dokázala, že aj Európanka ako ja môže dosahovať takéto výkony a že sa to naozaj dá," vychválila ju Zapletalová.
Prechod Holanďanky na 800 metrov ju mrzel, pretože vždy po príchode do cieľa sa objali. Aj keď Femke dominovala na 400 m cez prekážky, Zapletalová verila, že sa to raz otočí.
"Keď som pred niekoľkými rokmi videla jej behy a začínala na prekážkach, hovorila som si, že by to raz mohlo byť ako rivalita medzi Mikaelou Shiffrinovou a Petrou Vlhovou – kde Shiffrinová vyzerala byť neporaziteľná, no Peťa ju neskôr dokázala zdolať," prirovnala.
Ako by dnes vyzeralo ich súperenie?
"Naše súboje by boli tesnejšie, rivalita by bola napínavejšia a prinieslo by to ešte väčšiu motiváciu navzájom sa vybičovať k lepším výkonom priamo na štarte," dodala.
Dlhý spánok a dostatok sacharidov
Zapletalovej vyhovuje, keď má svoje preteky vo večerných hodinách. V ten deň si dopraje poriadny spánok a takisto aj ukážkovú stravu.
"Dám si raňajky, idem na kávu, prejdem sa a oddychujem. Okolo jednej alebo druhej poobede si dám ľahký obed – zväčša ryžu alebo cestoviny, ideálne s kuracím mäsom," naznačila.
Keďže by z dvoch jedál pred pretekmi nemala dostatok energie, približne štyri hodiny pred štartom si dá ešte sacharidy v podobe cestovín, pečiva či banánu.
"Pred pretekmi si idem ešte poobede pospať a pripravovať sa začínam približne hodinu pred odchodom na autobus.
Zbalím si veci, nachystám sa a idem autobusom na štadión, kde sa koná rozcvička trvajúca približne hodinu až hodinu a pätnásť minút. Po rozcvičke prechádzam do call roomu a ide sa na štart," priblížila svoj rituál.
Má skvelú podporu
Aj keď Zapletalová niekoľko rokov nemohla súťažiť, nestrácala podporu najbližších a ľudí, ktorí jej verili.
"Som zamestnaná vo Vojenskom športovom centre Dukla, kde mi vždy predĺžili zmluvu a dali mi šancu, aj keď som nemala výsledky.
Vtedajší riaditeľ Matej Tóth mi veril, videl vo mne potenciál a dával mi nádej, že sa vrátim. Aj keď mi plat niekedy kvôli chýbajúcim výsledkom klesol, vždy sa mi snažili pomôcť a poskytnúť zázemie," zaspomínala si.
Podporu mala aj na Slovenskom atletickom zväze, ktorá sa znásobila úspechmi z posledných mesiacov.
"Som za to veľmi vďačná, no zároveň som bola nastavená tak, že keby som aj tú podporu nemala, išla by som do toho za vlastné peniaze alebo si popri tom privyrábala, aby som to zvládla. Bola som pripravená dať do toho všetko a skúsiť, čo sa dá," uzavrela Zapletalová.