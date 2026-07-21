VIDEO: Zapletalovú nezlomilo ani zakopnutie a takmer pád. Vylepšila rekord mítingu

Míting P-T-S v Banskej Bystrici 2026
Výsledky 400 m cez prekážky žien:
1.
Emma Zapletalová
Slovensko
53,70 s - rekord mítingu
2.
Lina Nielsenová
Veľká Británia
54,69 s
3.
Daniela Ledecká
Slovensko
55,26 s
7.
Rebecca Slezáková
Slovensko
59,10 s
8.
Martina Segečová
Slovensko
59,18 s
Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala na domácom mítingu P-T-S v Banskej Bystrici v čase 53,70.
Napriek výraznému zaváhaniu na prekážke pri vbiehaní do cieľovej rovinky zlepšila o päť stotín sekundy rekord mítingu.
Líderka svetových tabuliek si po výbornom štarte do sezóny dala približne mesiac súťažnú pauzu, no na Štiavničkách ukázala, že jej forma neodišla.
VIDEO: Beh Zapletalovej
V pretekoch suverénne viedla, no zásluhou jednej chyby sa k svojim najlepším časom sezóny nepriblížila.
Tri týždne pred štartom majstrovstiev Európy v Birminghame však potvrdila, že bude najväčšou nádejou slovenskej výpravy na zlato.
Druhá skončila Britka Lina Nielsenová za 54,69, tretia dobehla ďalšia slovenská reprezentantka Daniela Ledecká vo výkone sezóny 55,26.