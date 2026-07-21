    VIDEO: Zapletalovú nezlomilo ani zakopnutie a takmer pád. Vylepšila rekord mítingu

    Na snímke vľavo Emma Zapletalová.
    Fotogaléria (16)
    Na snímke vľavo Emma Zapletalová. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|21. júl 2026 o 19:56
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    Dosiahla čas 53,70 sekúnd.

    Míting P-T-S v Banskej Bystrici 2026

    Výsledky 400 m cez prekážky žien:

    1.

    Emma Zapletalová

    Slovensko

    53,70 s - rekord mítingu

    2.

    Lina Nielsenová

    Veľká Británia

    54,69 s

    3.

    Daniela Ledecká

    Slovensko

    55,26 s

    7.

    Rebecca Slezáková

    Slovensko

    59,10 s

    8.

    Martina Segečová

    Slovensko

    59,18 s

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala na domácom mítingu P-T-S v Banskej Bystrici v čase 53,70.

    Napriek výraznému zaváhaniu na prekážke pri vbiehaní do cieľovej rovinky zlepšila o päť stotín sekundy rekord mítingu. 

    Líderka svetových tabuliek si po výbornom štarte do sezóny dala približne mesiac súťažnú pauzu, no na Štiavničkách ukázala, že jej forma neodišla.

    VIDEO: Beh Zapletalovej

    V pretekoch suverénne viedla, no zásluhou jednej chyby sa k svojim najlepším časom sezóny nepriblížila.

    Fotogaléria z Atletického mítingu P-T-S v roku 2026
    Na snímke Marcel Lomnický sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    Na snímke Veronika Kaňuchová sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    Na snímke Marcel Lomnický sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    Na snímke Veronika Kaňuchová sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    16 fotografií
    Na snímke Gabriela Gajanová počas behu na 800 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Gabriela Gajanová (tretia sprava) dobieha beh na 800 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Gabriela Gajanová sa usmieva pred behom na 800 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke v strede Ján Volko v behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke vľavo Bayanda Walaza (Juhoafrická republika) víťazí v behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Ján Volko po behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Bayanda Walaza (Juhoafrická republika) po víťazstve v behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke sprava Delia Farajpour a Ema Bendová (obe Slovensko) počas behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke vpravo Viktória Forster počas behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Viktória Forster máva po behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Laura Frličková sa usmieva po behu na 100 metrov cez prekážky počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Viktória Forster počas behu na 100 metrov cez prekážky počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.

    Tri týždne pred štartom majstrovstiev Európy v Birminghame však potvrdila, že bude najväčšou nádejou slovenskej výpravy na zlato.

    Druhá skončila Britka Lina Nielsenová za 54,69, tretia dobehla ďalšia slovenská reprezentantka Daniela Ledecká vo výkone sezóny 55,26. 

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      Emma Zapletalová gestikuluje po víťazstve v behu na 400 metrov cez prekážky v rekordnom čase mítingu počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.rozhovor
      Emma Zapletalová gestikuluje po víťazstve v behu na 400 metrov cez prekážky v rekordnom čase mítingu počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.rozhovor
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      Matej Hankdnes 21:00
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      Domov»Atletika»VIDEO: Zapletalovú nezlomilo ani zakopnutie a takmer pád. Vylepšila rekord mítingu