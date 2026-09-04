    Zapletalová skvele finišovala, prestížne víťazstvo jej však veľmi tesne uniklo

    Emma Zapletalová počas Diamantovej ligy v Bruseli.
    Fotogaléria (14)
    Emma Zapletalová počas Diamantovej ligy v Bruseli. (Autor: Sportmedia/Top Athletics)
    Sportnet, TASR|4. sep 2026 o 20:08
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    Stratila deväť stotín sekundy na americkú víťazku.

    Diamantová liga 2026 - Brusel

    Výsledky - beh žien na 400 m prekážky:

    #

    Krajina

    Meno 

    Čas

    1.

    USA

    Anna Cockrellová

    53,01 s

    2.

    SVK

    Emma Zapletalová

    53,10 s

    3.

    BEL

    Paulien Couckuytová

    53,20 s

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto v behu na 400 m prekážok vo finále Diamantovej ligy.

    V piatkových pretekoch v Bruseli finišovala v čase 53,10 sekundy a o deväť stotín ju zdolala iba Američanka Anna Cockrellová.

    Úradujúca majsterka Európy mala v chladnejších podmienkach v Belgicku pomalší štart, no postupne sa prepracovala dopredu.

    Na piatej prekážke figurovala na štvrtom mieste, v silnom závere zdolala Belgičanku Paulien Couckuytovú a doťahovala sa aj na Cockrellovú, ktorú však už nepredbehla.

    VIDEO: Zapletalová v Bruseli

    „Nebol to dobrý beh. Prvú polovicu som podľa mňa dosť brzdila pred prekážkami, aby som pri nich nebola príliš blízko, a to ma spomaľovalo. V závere, keď som chcela už do toho dať všetko, tak to už nestačilo.

    Snažila som sa finišovať, aj sa hodiť do cieľa, zobrať čo najlepšie stotinky, ale už som bola ďaleko, aby som svoju súperku predstihla,“ uviedla v cieli sklamaná Zapletalová akreditovaným slovenským novinárom. 

    Dvadsaťšesťročná Slovenka vyhrala úvodných päť štandardných mítingov Diamantovej ligy (Rabat, Rím, Oslo, Dauhá, Lausanne) a neuspela iba v poslednom z nich v Zürichu, kde po zakopnutí na predposlednej prekážke obsadila 6. priečku.

    Vo Švajčiarsku zvíťazila Cockrellová, ktorá vtedy časom 52,13 vzala Zapletalovej svetový výkon roka a v Bruseli bola jej najväčšia súperka, čo aj potvrdila.

    Fotogaléria: Emma Zapletalová vo finále Diamantovej ligy v Bruseli
    Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová reaguje v cieli po behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy, najprestížnejšieho atletického seriálu, v Bruseli v piatok 4. septembra 2026.
    Emma Zapletalová počas Diamantovej ligy v Bruseli.
    Emma Zapletalová počas Diamantovej ligy v Bruseli.
    Emma Zapletalová počas Diamantovej ligy v Bruseli.
    14 fotografií
    Emma Zapletalová počas Diamantovej ligy v Bruseli.Na snímke uprostred slovenská atlétka Emma Zapletalová počas behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy, najprestížnejšieho atletického seriálu, v Bruseli v piatok 4. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová reaguje v cieli po behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy, najprestížnejšieho atletického seriálu, v Bruseli v piatok 4. septembra 2026.Na snímke vpravo slovenská atlétka Emma Zapletalová v behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy, najprestížnejšieho atletického seriálu, v Bruseli v piatok 4. septembra 2026.Na snímke vpravo slovenská atlétka Emma Zapletalová v behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy, najprestížnejšieho atletického seriálu, v Bruseli v piatok 4. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová v behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy, najprestížnejšieho atletického seriálu, v Bruseli v piatok 4. septembra 2026.Na snímke uprostred slovenská atlétka Emma Zapletalová v behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy, najprestížnejšieho atletického seriálu, v Bruseli v piatok 4. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová v behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy, najprestížnejšieho atletického seriálu, v Bruseli v piatok 4. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová reaguje v cieli po behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy, najprestížnejšieho atletického seriálu, v Bruseli v piatok 4. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová reaguje v cieli po behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy, najprestížnejšieho atletického seriálu, v Bruseli v piatok 4. septembra 2026.

    Zverenka trénera Brama Petersa tak skončila vo finále Diamantovej ligy rovnako ako vlani na 2. priečke.

    Pred rokom sa postarala o najlepšie umiestnenie slovenského atléta v histórii podujatia a stačil jej k tomu čas 53,18.

    Zdolala ju iba Femke Brodersová-Bolová, ktorá si pripísala piaty triumf v sérii. Holanďanka však už zmenila disciplínu na 800 m.

    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová počas Diamantovej ligy v Bruseli.
      Emma Zapletalová počas Diamantovej ligy v Bruseli.
      VIDEO: Zapletalová sa doťahovala na vedúcu Američanku. Pozrite si jej beh v Bruseli
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