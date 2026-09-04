Zapletalová skvele finišovala, prestížne víťazstvo jej však veľmi tesne uniklo

Diamantová liga 2026 - Brusel
Výsledky - beh žien na 400 m prekážky:
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Krajina
Meno
Čas
1.
Anna Cockrellová
53,01 s
2.
Emma Zapletalová
53,10 s
3.
Paulien Couckuytová
53,20 s
Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto v behu na 400 m prekážok vo finále Diamantovej ligy.
V piatkových pretekoch v Bruseli finišovala v čase 53,10 sekundy a o deväť stotín ju zdolala iba Američanka Anna Cockrellová.
Úradujúca majsterka Európy mala v chladnejších podmienkach v Belgicku pomalší štart, no postupne sa prepracovala dopredu.
Na piatej prekážke figurovala na štvrtom mieste, v silnom závere zdolala Belgičanku Paulien Couckuytovú a doťahovala sa aj na Cockrellovú, ktorú však už nepredbehla.
VIDEO: Zapletalová v Bruseli
„Nebol to dobrý beh. Prvú polovicu som podľa mňa dosť brzdila pred prekážkami, aby som pri nich nebola príliš blízko, a to ma spomaľovalo. V závere, keď som chcela už do toho dať všetko, tak to už nestačilo.
Snažila som sa finišovať, aj sa hodiť do cieľa, zobrať čo najlepšie stotinky, ale už som bola ďaleko, aby som svoju súperku predstihla,“ uviedla v cieli sklamaná Zapletalová akreditovaným slovenským novinárom.
Dvadsaťšesťročná Slovenka vyhrala úvodných päť štandardných mítingov Diamantovej ligy (Rabat, Rím, Oslo, Dauhá, Lausanne) a neuspela iba v poslednom z nich v Zürichu, kde po zakopnutí na predposlednej prekážke obsadila 6. priečku.
Vo Švajčiarsku zvíťazila Cockrellová, ktorá vtedy časom 52,13 vzala Zapletalovej svetový výkon roka a v Bruseli bola jej najväčšia súperka, čo aj potvrdila.
Zverenka trénera Brama Petersa tak skončila vo finále Diamantovej ligy rovnako ako vlani na 2. priečke.
Pred rokom sa postarala o najlepšie umiestnenie slovenského atléta v histórii podujatia a stačil jej k tomu čas 53,18.
Zdolala ju iba Femke Brodersová-Bolová, ktorá si pripísala piaty triumf v sérii. Holanďanka však už zmenila disciplínu na 800 m.