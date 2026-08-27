    Warholmov rekord z Tokia padol. Brazílsky majster sveta ho v Zürichu zlepšil o 14 stotín

    Alison dos Santos.
    Alison dos Santos. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|27. aug 2026 o 21:01
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    Brazílčan neprestáva udivovať atletický svet.

    Alison dos Santos prekonal na Diamantovej lige v Zürichu svetový rekord v behu na 400 metrov prekážok.

    Brazílsky atlét zvíťazil v čase 45,80 sekundy a rekord zobral Karstenu Warholmovi, ktorý bol pred piatimi rokmi na olympijských hrách v Tokiu o 14 stotín pomalší.

    VIDEO: Rekord dos Santosa

    Dvadsaťšesťročný dos Santos, majster sveta z roku 2022, mal doteraz osobný rekord 46,29. Warholm za ním v Zürichu dobehol druhý so stratou 89 stotín.

    O neporaziteľnosť v aktuálnom ročníku Diamantovej ligy prišla slovenská prekážkarka Emma Zapletalová.

    Majsterka Európy na začiatku cieľovej rovinky zakopla o prekážku a dobehla až šiesta, o sekundu zvíťazila Američanka Anna Cockrellová.

    Odveta za nedeľňajší míting v Poľsku sa na stovke podarila olympijskej šampiónke Julien Alfredovej zo Svätej Lucie. Tá v osobnom rekorde 10,70 tesne porazila majsterku sveta Melissu Jeffersonovú-Woodenovú z USA.

    Vo výškarskom sektore kraľovala Austrálčanka Nicola Olyslagersová, ktorá skočila 202 cm. Svetová rekordérka Jaroslava Mahučichová zdolala len 196 cm a skončila štvrtá.

    Míting v Zürichu bol štrnástou zastávkou tohtoročnej Diamantovej ligy. Tá vyvrcholí dvojdňovým finálovým podnikom v Bruseli, ktorý sa uskutoční 4. a 5. septembra.

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