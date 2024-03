Reprezentanti štyroch krajín musia pred Parížom podstúpiť prísnejšie testy

MONACO. Atléti z Brazílie, Ekvádora, Peru a Portugalska musia pred OH 2024 v Paríži podstúpiť viac antidopingových testov ako ich kolegovia z iných krajín, pretože v uvedených štátoch sú štandardy nižšie v porovnaní s celosvetovými potrebami.

Rovnaké upozornenie ako uvedené štyri krajiny dostali po MS 2022 aj Česi a Novozélanďania, no teraz dostali pochvalu za to, že odvtedy "výrazne zlepšili svoje testovanie".

Rozhodnutie AIU podporili aj predstavitelia Svetovej atletiky. Pod piatimi kruhmi v Paríži sa tak zo spomenutých štátov predstavia atléti, ktorí nepatria do svetovej elity, len ak počas desiatich mesiacov pred 4. júlom 2024 absolvovali aspoň tri mimosúťažné kontroly.

"Veríme, že v tomto olympijskom roku to bude pripomienkou pre všetky členské federácie, že AIU a Svetová atletika to so zabezpečením rovnakých podmienok pre športovcov myslia mimoriadne vážne," povedal šéf AIU David Howman.