Zapletalová už berie druhé miesto ako prehru. Neuveriteľne sa zlepšila, vraví jej tréner

Keď Emmu Zapletalovú prebral pred dvoma rokmi pod svoje krídla, snažila sa reštartovať kariéru.
Holandský tréner Bram Peters sformoval zo Slovenky tretiu ženu na MS v atletike, najrýchlejšiu Európanku a takisto aj viacnásobnú víťazku mítingov Diamantovej ligy.
"V mnohých ohľadoch je to dnes úplne iná žena, než aká bola pred dvoma rokmi. Po prvé, z fyzickej stránky je zdravá, oveľa silnejšia a zvládne väčšiu záťaž.
Táto časť jej výrazne pomohla. Mentálne sa z nej stala skutočná vrcholová športovkyňa – niekto, kto bojuje o medaily, a nie iba o postup do finále," povedal v rozhovore pre Sportnet Peters.
Chýbala zotrvačnosť
V Bruseli stál po boku svojej zverenkyne a sledoval tak jej beh vo finále Diamantovej ligy. Zapletalová si napokon nepripísala ďalšie víťazstvo a obsadila druhé miesto za Američankou Annou Cockrellovou.
"Mala trochu pomalší štart. Zvyčajne býva po ôsmu prekážku o niečo rýchlejšia. Naším plánom však bolo nechať Cockrellovú priblížiť sa a potom sa snažiť bežať s ňou po vonkajšej strane. To zvládla naozaj dobre.
Na konci pretekov bola možno už trochu ďaleko. Myslím si, že ak by neurobila drobnú chybu na poslednej prekážke, mala by lepšiu zotrvačnosť a vyššiu rýchlosť do finišu a mohla preteky vyhrať. Dnes sa to však nepodarilo," zhodnotil jej výkon na prestížnom mítingu.
Silný finiš
Holandský tréner aj v Bruseli potvrdil povesť pokojného chlapíka, ktorý nedáva najavo emócie.
"Keby som stál na kraji dráhy nervózny, nepomohlo by jej to. Sám som prirodzene veľmi pokojný človek, snažím sa na situáciu pozerať objektívne a občas si udržiavať odstup, aby som mal celkový nadhľad. Myslím si, že to pomáha," vravel Peters.
Za najsilnejšiu zbraň Zapletalovej označil finiš. Najlepšie to ukázala vo finále MS 2025 v Tokiu, kde vybojovala bronzovú medailu.
VIDEO: Rozhovor s Bramom Petersom
Vtedy z vnútornej dráhy dokázala zabehnúť posledných 100 metrov a zaútočiť na súperky. Priznal však, že Zapletalová je v tomto roku v inej pozícii.
"V prvej polovici sezóny bola jasná favoritka. Teraz je tu síce niekto rýchlejší, ale mení sa aj mentálne nastavenie. Dnes behá s vedomím, aby neprehrala, kým minulý rok súťažila s cieľom vyhrať," spomenul Peters.
Dodal, že kým minulý rok mohla súperky naháňať a porážať, teraz berie druhé miesto ako prehru. "Ak sa na to však pozrieme s nadhľadom jedného roka, ide o obrovský posun, no s iným mentálnym nastavením," konkretizoval.
Neuveriteľne sa zlepšila
Keď si Peters so Zapletalovou pred sezónou nastavovali ciele, vôbec nečakali, že sa dokáže zlepšiť až na túto úroveň.
Pred sezónou od nej chcel, aby bežala okolo 53 sekúnd a možno prekvapiť časom na úrovni 52 sekúnd.
"To, že teraz skončila druhá vo finále Diamantovej ligy s časom 53,10, by som pred rokom bral všetkými desiatimi," povedal.
V minulom ročníku skončila Zapletalová vo finále taktiež druhá, no s časom 53,18 s.
"Zabehnúť čas 52,30 s je oveľa lepšie, než sme pred sezónou očakávali. Je schopná bežať ešte oveľa rýchlejšie. Neuveriteľne sa zlepšila a môžeme byť veľmi spokojní s tým, kde sa momentálne nachádza," vychválil zverenkyňu Peters.
Musí zlepšiť mentalitu
Zdôraznil však, že na mentálnej stránke ešte musí Zapletalová popracovať. Peters na nej vidí, že sa zvykne rozptýliť okolím a potom nebeží svoj vlastný beh.
Dodal, že musia pracovať na tom, aby zmenili krokový rytmus z 15 na 14 krokov.
VIDEO: Beh Emmy Zapletalovej v Bruseli
Doteraz to však netrénovali, pretože sa objavili menšie zranenia. "Nechceli sme riskovať zdravie počas sezóny pridlhým skúšaním.
Budúci rok sa však musíme opäť pokúsiť prejsť na 14 krokov. Taktiež jej technika nad prekážkami ešte nie je dostatočne dobrá, na tom musíme jednoznačne zapracovať," povedal.
Zmenu rytmu chce aj Zapletalová, ktorú už 15 krokov brzdí. "S tými 15 krokmi mám problémy bežať frekvenčne a rýchlo. Ale myslím si, že to necháme až do budúcej sezóny," prezradila po pretekoch v Bruseli.
Šéfka vlastnej kariéry
Peters má pri svojich zverencoch nastavené jasné pravidlo - športovci sú šéfmi vlastnej kariéry.
"Vždy musia byť kritickí a premýšľať, či je ich aktuálna pozícia pre nich tá najlepšia. My ako tréneri niekedy preceňujeme svoju rolu. Sme tu na to, aby sme im pomáhali a asistovali najlepším možným spôsobom," ozrejmil 34-ročný tréner.
To isté platí aj pri Zapletalovej. Povedal, že ak nájde lepšiu cestu za úspechom, ako tréner musí vedieť ustúpiť a urobiť krok späť.
V tréningoch však je stále šéfom tréner. "Tam o tom, čo a ako robíme, rozhodujem ja. Má však plnú slobodu nájsť si lepšiu cestu alebo robiť veci inak. Ja v tomto procese zastávam len poradnú rolu," dodal.
Objavil hviezdnu Femke
Peters už vie, aké je to stáť ako tréner pri hviezde svetovej atletiky. Jednu pred jedenástimi rokmi objavil - Holanďanku Femke Broedersovú-Bolovú.
Keď mala 15 rokov, sama sa Petersovi ozvala, či sa môže pridať k jeho tréningovej skupine.
"Ako dievča ma oslovila, či by sme sa nemohli niekedy porozprávať a či by mohla trénovať u mňa, keďže som mal viac skúseností na vyššej úrovni než jej vtedajší klubový tréner," zaspomínal si.
Veľký potenciál v nej videl aj jej prvý tréner, ktorý jej odporučil, aby prešla k lepšiemu koučovi v okolí, kde sa môže ďalej rozvíjať.
Jej prechod zo 400 metrov cez prekážky na 800 metrov berie ako úžasnú vec. "S prekážkami dosiahla naozaj veľa. Femke má rada osobné výzvy. Chce behať 800 metrov. Veľmi sa mi páči jej prístup," povedal.
Keď sa Broedesovej-Bolovej pýtali, či by sa vrátila späť na polovičnú trať, jasne odpovedala, že nie. "Všetko robí na sto percent, čo na nej nesmierne rešpektujem," dodal.
Na otázku, či Zapletalová môže prekonať časy fenomenálnej Holanďanky, Peters odvetil:
"Berieme to krok za krokom. Momentálne sme na čase 52,30 s. Najprv musíme urobiť krok k 51 sekundám, potom k 51,50 s, neskôr k 50,99 s a potom ešte nižšie. Nechceme preskakovať schody."