Na Slovensku sa opäť bežalo pod 10 sekúnd. Slováci sa nestratili v silnej konkurencii

Míting P-T-S v Banskej Bystrici 2026
100 m mužov:
1.
Bayanda Walaza
JAR
9,89 s - rekod mítingu
2.
Ackeem Blake
Jamajka
10,04 s
3.
Andre De Grasse
Kanada
10,05 s
5.
Richard Machata
Slovensko
10,38 s
6.
Ján Volko
Slovensko
10,39 s
100 m žien:
1.
Torrie Lewisová
Austrália
11,04 s
2.
Elaine Thompsonová-Herahová
Jamajka
11,06 s
3.
Christania Williamsová
Rakúsko
11,06 s
6.
Viktória Forster
Slovensko
11,34 s
7.
Ema Bendová
Slovensko
11,39 s
8.
Delia Farajpourová
Slovensko
11,45 s
Juhoafrický atlét Bayanda Walaza sa stal novým rekordérom mítingu P-T-S v behu na 100 m. V utorok na banskobystrických Štiavničkách zvíťazil časom 9,89 s.
Prekonal tak čas 9,94 Američana Ronnieho Bakera z minulého roka a stal sa novým držiteľom najrýchlejšieho času v najkratšom šprinte na území Slovenska.
Na druhej priečke finišoval Jamajčan Ackeem Blake časom 10,04, tretí bol štvornásobný medailista z olympijských hier v individuálnych disciplínach Kanaďan Andre De Grasse za 10,05.
VIDEO: Forster, Volko a Gajanová po mítingu
V silnej konkurencii sa nestratili ani Slováci, Richard Machata skončil piaty časom 10,38, Ján Volko hneď za ním za 10,39.
Austrálska atlétka Torrie Lewisová sa stala víťazkou behu na 100 metrov na 61. ročníku mítingu P-T-S. Na Štiavničkách zabehla nový národný rekord 11,06 s.
Zdolala aj dvojnásobnú olympijskú šampiónku na stovke Elaine Thompsonovú-Herahovú z Jamajky, ktorá finišovala druhá v čase 11,06. Tretiu priečku obsadila Rakúšanka Christania Williamsová v národnom rekorde 11,06.
Na 6. priečke skončila Viktória Forsterová vo výkone sezóny 11,34 s. Hneď za ňou dobehla ďalšia Slovenka Ema Bendová, ktorá výkonom 11,39 zlepšila slovenský juniorský rekord.
Slovenská „obojživelníčka“ Forsterová následne nastúpila aj na prekážkovej stovke a pripísala si 5. priečku taktiež v tohtoročnom maxime 13,12. Zvíťazila Jamajčanka Demisha Roswellová za 12,54 s.
„Verím, že som nepovedala posledné slovo v tejto sezóne. Veľmi sa teším, že fanúšikovia prišli a vyburcovali ma. Mám dva výkony sezóny, no verím, že oba časy môžu ísť ešte dole. V prípade prekážok hlboko.
Verím, že toto nebola bodka za sezónou a v pravý čas to príde. Veľmi sa teším, že máme na Slovensku míting, na ktorý príde toľko fanúšikov,“ povedala Forsterová.