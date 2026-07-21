    Na Slovensku sa opäť bežalo pod 10 sekúnd. Slováci sa nestratili v silnej konkurencii

    Na snímke vľavo Bayanda Walaza (Juhoafrická republika) víťazí v behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
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    Na snímke vľavo Bayanda Walaza (Juhoafrická republika) víťazí v behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|21. júl 2026 o 19:02
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    Juhoafrický atlét Walaza triumfoval na 61. ročníku P-T-S.

    Míting P-T-S v Banskej Bystrici 2026

    100 m mužov:

    1.

    Bayanda Walaza

    JAR

    9,89 s - rekod mítingu

    2.

    Ackeem Blake

    Jamajka

    10,04 s

    3.

    Andre De Grasse

    Kanada

    10,05 s

    5.

    Richard Machata

    Slovensko

    10,38 s

    6.

    Ján Volko

    Slovensko

    10,39 s

    100 m žien:

    1.

    Torrie Lewisová

    Austrália

    11,04 s

    2.

    Elaine Thompsonová-Herahová

    Jamajka

    11,06 s

    3.

    Christania Williamsová

    Rakúsko

    11,06 s

    6.

    Viktória Forster

    Slovensko

    11,34 s

    7.

    Ema Bendová

    Slovensko

    11,39 s

    8.

    Delia Farajpourová

    Slovensko

    11,45 s


    Juhoafrický atlét Bayanda Walaza sa stal novým rekordérom mítingu P-T-S v behu na 100 m. V utorok na banskobystrických Štiavničkách zvíťazil časom 9,89 s.

    Prekonal tak čas 9,94 Američana Ronnieho Bakera z minulého roka a stal sa novým držiteľom najrýchlejšieho času v najkratšom šprinte na území Slovenska. 

    Na druhej priečke finišoval Jamajčan Ackeem Blake časom 10,04, tretí bol štvornásobný medailista z olympijských hier v individuálnych disciplínach Kanaďan Andre De Grasse za 10,05.

    VIDEO: Forster, Volko a Gajanová po mítingu

    V silnej konkurencii sa nestratili ani Slováci, Richard Machata skončil piaty časom 10,38, Ján Volko hneď za ním za 10,39. 

    Fotogaléria z Atletického mítingu P-T-S v roku 2026
    Na snímke Marcel Lomnický sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    Na snímke Veronika Kaňuchová sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    Na snímke Marcel Lomnický sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    Na snímke Veronika Kaňuchová sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    16 fotografií
    Na snímke Gabriela Gajanová počas behu na 800 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Gabriela Gajanová (tretia sprava) dobieha beh na 800 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Gabriela Gajanová sa usmieva pred behom na 800 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke v strede Ján Volko v behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke vľavo Bayanda Walaza (Juhoafrická republika) víťazí v behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Ján Volko po behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Bayanda Walaza (Juhoafrická republika) po víťazstve v behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke sprava Delia Farajpour a Ema Bendová (obe Slovensko) počas behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke vpravo Viktória Forster počas behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Viktória Forster máva po behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Laura Frličková sa usmieva po behu na 100 metrov cez prekážky počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Viktória Forster počas behu na 100 metrov cez prekážky počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.

    Austrálska atlétka Torrie Lewisová sa stala víťazkou behu na 100 metrov na 61. ročníku mítingu P-T-S. Na Štiavničkách zabehla nový národný rekord 11,06 s.

    Zdolala aj dvojnásobnú olympijskú šampiónku na stovke Elaine Thompsonovú-Herahovú z Jamajky, ktorá finišovala druhá v čase 11,06. Tretiu priečku obsadila Rakúšanka Christania Williamsová v národnom rekorde 11,06.

    Na 6. priečke skončila Viktória Forsterová vo výkone sezóny 11,34 s. Hneď za ňou dobehla ďalšia Slovenka Ema Bendová, ktorá výkonom 11,39 zlepšila slovenský juniorský rekord.

    Slovenská „obojživelníčka“ Forsterová následne nastúpila aj na prekážkovej stovke a pripísala si 5. priečku taktiež v tohtoročnom maxime 13,12. Zvíťazila Jamajčanka Demisha Roswellová za 12,54 s.

    „Verím, že som nepovedala posledné slovo v tejto sezóne. Veľmi sa teším, že fanúšikovia prišli a vyburcovali ma. Mám dva výkony sezóny, no verím, že oba časy môžu ísť ešte dole. V prípade prekážok hlboko.

    Verím, že toto nebola bodka za sezónou a v pravý čas to príde. Veľmi sa teším, že máme na Slovensku míting, na ktorý príde toľko fanúšikov,“ povedala Forsterová.

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