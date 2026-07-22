    Po odstúpení v Londýne hlási Duplantis dobré správy. Agent: Jeho plánovaný program sa nemení

    Švédsky atlét Armand Duplantis v skoku o žrdi.
    Švédsky atlét Armand Duplantis v skoku o žrdi. (Autor: TASR/PA via AP)
    TASR|22. júl 2026 o 18:22
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    Švédsky žrdkár bude štartovať na majstrovstvách Európy v Birminghame.

    Švédsky žrdkár Armand „Mondo“ Duplantis bude štartovať na augustových majstrovstvách Európy v Birminghame. Jeho účasť potvrdil v stredu atlétov agent Daniel Wessfeldt.

    Dvadsaťšesťročný Duplantis odstúpil počas uplynulého víkendu z mítingu Diamantovej ligy v Londýne pre problémy s ľavým stehnom.

    Predtým prekonal latku vo výške 595 cm. „Odborné vyšetrenia vrátane magnetickej rezonancie a röntgenu neodhalili žiadne zranenie.

    Po ľahkom tréningu a potrebnej liečbe by mal byť do desiatich dní úplne pripravený. Jeho plánovaný súťažný program sa nemení, najbližšie sa predstaví na majstrovstvách Európy v Birminghame,“ uviedol Wessfeldt pre agentúru AFP.

    Dvojnásobný olympijský a trojnásobný svetový šampión prekonal svetový rekord už pätnásťkrát.

    Prvý utvoril výkonom 617 cm v roku 2020, naposledy posunul maximum na 631 cm tento rok v marci vo Švédsku. ME v Birminghame sa uskutočnia od 10. do 16. augusta.

    Atletika

    Atletika

      Švédsky atlét Armand Duplantis v skoku o žrdi.
      Švédsky atlét Armand Duplantis v skoku o žrdi.
      Po odstúpení v Londýne hlási Duplantis dobré správy. Agent: Jeho plánovaný program sa nemení
      dnes 18:22
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