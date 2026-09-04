Duplantis prehral preteky s časom a musel odstúpiť: Je to naozaj hrozný pocit

Švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis sa odhlásil z finále Diamantovej ligy tesne pred štartom piatkovej súťaže. Svetový rekordér to oznámil organizátorom priamo na štadióne v Bruseli.
„Mondo“ tak prišiel o šancu zabojovať o šiesty triumf vo finále DL v sérii. Dvojnásobný olympijský šampión a trojnásobný majster sveta si podal ruky s ostatnými žrdkármi a zamával divákom.
VIDEO: Reakcia Duplantisa na odstúpenie z pretekov
"Je to ten istý alebo podobný pocit, aký som mal v Londýne, keď som skončil. Podobné miesto a tak ďalej. Je to super ťažké, super ťažké robiť takéto rozhodnutia.
Boli to tak trochu preteky s časom. Mám pocit, že sme odviedli veľa skvelej práce, aby som bol vo forme a pripravený, ale na konci dňa som jednoducho nemal dostatok času.
Je to vždy naozaj, naozaj ťažké odstúpiť z akejkoľvek súťaže a naozaj ma mrzí, že som to musel urobiť," reagoval Duplantis.
Vyjadril sa aj k tomu, či sa stihne vrátiť a predstaví sa na budúcotýždňových Ultimátnych MS v Budapešti:
"Uvidíme. Neviem. A... dúfam v to. Momentálne sa snažím zostať čo najviac pokojný, sebavedomý alebo naozaj pozitívny, ako je to len možné, pretože moja hlava je úplne inde a snažím sa len zostať uvoľnený. Je to naozaj hrozný pocit."
Po jeho odstúpení bol hlavný favorit na triumf Grék Emmanouil Karalis.
Duplantis uviedol, že cítil mierne napätie v nohe. Problém sa objavil aj počas rozcvičky. „Je to hrozné. Vždy chcete súťažiť. Láme mi to srdce. Toto tak veľmi nenávidím,“ citovala ho agentúra AFP.