    Duplantis prehral preteky s časom a musel odstúpiť: Je to naozaj hrozný pocit

    Armand Duplantis.
    Armand Duplantis. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Matej Hank|4. sep 2026 o 20:42
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    Bol jasným favoritom na víťazstvo.

    Švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis sa odhlásil z finále Diamantovej ligy tesne pred štartom piatkovej súťaže. Svetový rekordér to oznámil organizátorom priamo na štadióne v Bruseli.

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    „Mondo“ tak prišiel o šancu zabojovať o šiesty triumf vo finále DL v sérii. Dvojnásobný olympijský šampión a trojnásobný majster sveta si podal ruky s ostatnými žrdkármi a zamával divákom.

    VIDEO: Reakcia Duplantisa na odstúpenie z pretekov

    "Je to ten istý alebo podobný pocit, aký som mal v Londýne, keď som skončil. Podobné miesto a tak ďalej. Je to super ťažké, super ťažké robiť takéto rozhodnutia.

    Boli to tak trochu preteky s časom. Mám pocit, že sme odviedli veľa skvelej práce, aby som bol vo forme a pripravený, ale na konci dňa som jednoducho nemal dostatok času.

    Je to vždy naozaj, naozaj ťažké odstúpiť z akejkoľvek súťaže a naozaj ma mrzí, že som to musel urobiť," reagoval Duplantis.

    Vyjadril sa aj k tomu, či sa stihne vrátiť a predstaví sa na budúcotýždňových Ultimátnych MS v Budapešti:

    "Uvidíme. Neviem. A... dúfam v to. Momentálne sa snažím zostať čo najviac pokojný, sebavedomý alebo naozaj pozitívny, ako je to len možné, pretože moja hlava je úplne inde a snažím sa len zostať uvoľnený. Je to naozaj hrozný pocit."

    Po jeho odstúpení bol hlavný favorit na triumf Grék Emmanouil Karalis.

    Duplantis uviedol, že cítil mierne napätie v nohe. Problém sa objavil aj počas rozcvičky. „Je to hrozné. Vždy chcete súťažiť. Láme mi to srdce. Toto tak veľmi nenávidím,“ citovala ho agentúra AFP.

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