Huntová ovládla šprinty na ME a chce prepísať históriu. Britka mieri za štyrmi zlatými medailami

Britská šprintérka Amy Huntová chce na atletických majstrovstvách Európy vybojovať rekordné štyri zlaté medaily, preto si zatiaľ nemôže dopriať oslavu víťazstva v pretekoch na 100 a 200 m.
Dvadsaťštyriročnou bežkyňou čakajú ešte štarty v ženskej a miešanej štafete na 4x100 m.
"Dve zo štyroch, zlato! Je to čarovný týždeň a budem naň spomínať do konca života, "povedala Huntová BBC vo štvrtok večer po triumfe na dvojstovke.
Ďalšie štarty ju čakajú cez víkend, no napriek dnešnému voľnu neprichádzala oslava do úvahy.
"Až do nedeľného večera nebude žiadne slávenie ani šampanské. Dlhujem to holičkám. Musíme všetkým ukázať, kto má najlepších šprintérov v Európe, "vyhlásila vicemajsterka sveta v behu na 200 metrov.
V Birminghame sa dočkala prvého zlata z veľkej akcie a v nedeľu by mohla šampionát opúšťať so štyrmi titulmi ako prvá atlétka v histórii.
"Zatiaľ som v polovici. Na štafety sa hrozne teším, pretože si pri nich s kamarátmi užijeme veľa zábavy, "povedala absolventka anglickej literatúry na univerzite v Cambridge.
Na dvojstovke zviedla veľký súboj so šesťnásobnou majsterkou Európy krajankou Dinou Asherovou-Smithovou, ktorá v závere podľahla o stotinu ešte Írke Rhasidat Adelekeovej.
"Je to niečo mimoriadne prežívať tu svoje sny so pretekárkami, ku ktorým som vzhliadala. Myslím, že kombináciu na 100 a 200 metrov sa mi podarilo zvládnuť len dvakrát. Musela som dnes ísť do toho neohrozene, rozbaliť to až na 150 metrov a potom sa držať ako o život.
Dina má neuveriteľne štarty a Rhasidat skvele finišuje, takže mi bolo jasné, že musím predviesť to najlepšie, čo viem," uviedla po víťazstve v čase 22,19 sekundy, ktorým sa priblížila na 11 stotín osobnému rekordu.