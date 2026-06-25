Niekdajší svetový rekordér v polmaratóne dostal tvrdý trest. Odmietol odovzdať vzorku

Jednotka pre integritu atletiky (AIU) udelila kenskému bežcovi Kibiwottovi Kandiemu sedemročný dištanc za dve porušenia antidopingových pravidiel.
Podľa štvrtkového vyhlásenia antidopingového orgánu mal niekdajší držiteľ svetového rekordu v polmaratóne nielen odmietnuť odovzdať vzorku ale aj narúšať proces dopingovej kontroly.
Kandieho dočasne suspendovali v marci, pričom 30-ročný atlét oba prehrešky medzitým priznal a trest mu preto skrátili z ôsmich na sedem rokov. Zákaz činnosti platí do marca 2032.
Stále historicky tretí najrýchlejší bežec polmaratónu získal v roku 2020 na MS v Poľsku striebornú medailu.
V tom istom roku vytvoril na tejto trati vo Valencii svetový rekord časom 57:32 min, ktorý však medzitým prekonali Jacob Kiplimo z Ugandy a Etiópčan Yomif Kejelcha. Pripomenula agentúra DPA.