Duplantis spravil najhlúpejšiu vec vo svojom živote. Pred finále neodolal indickej kuchyni

Svetový rekordér v skoku o žrdi Armand Duplantis nabudúce určite nebude jesť indické jedlo pred súťažou.
Porcia kuracieho tikka masala na obed takmer zastavila fenomenálneho švédskeho atléta na ceste k jeho štvrtému titulu majstra Európy v Birminghame.
„To bola najhlúpejšia vec, akú som kedy v živote urobil. Ak chcete mať podráždený žalúdok, dajte si pred súťažou indické jedlo. Nerozumiem, prečo som to urobil,“ prezradil dvojnásobný olympijský šampión v rozhovore pre denník Aftonbladet.
Hoci Duplantis získal v nedeľu svoje štvrté zlato na ME v novom rekorde šampionátu 615 cm, počas súťaže mal problémy so žalúdkom.
To bol pravdepodobne jeden z dôvodov, prečo sa nepokúsil o prekonanie vlastného svetového rekordu (631). Už pri konzumácii jedla mal zlú predtuchu, čo sa môže stať.
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„Mal som to vedieť lepšie. Pred súťažou by ste nemali jesť kuracie tikka masala,“ priznal trojnásobný majster sveta.
Skúsil zoškrabať omáčku, aby zjedol iba čisté kuracie mäso, ale bolo to márne.
"Celý deň som bol na záchode. Myslel som si, že to nebude také zlé, ale nedopadlo to dobre,“ dodal podľa DPA.