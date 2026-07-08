Švajčiarsko ide do štvrťfinále po 72 rokoch. Bary zostanú otvorené dlhšie kvôli nočnému výkopu

Švajčiarske úrady zareagovali na postup tamojšej futbalovej reprezentácie do štvrťfinále majstrovstiev sveta predĺžením otváracích hodín barov v Zürichu, Bazileji či v Berne.
Helvéti sa prebojovali medzi osmičku najlepších po 72 rokoch, v nedeľu o 3.00 SELČ nastúpia proti Argentíne.
Švajčiari hrali naposledy vo štvrťfinále svetového šampionátu na domácich MS v roku 1954.
V Kansas City sa stretnú s obhajcami titulu, a keďže má zápas výkop v nočných hodinách, viedlo to k prijatiu mimoriadnych opatrení.
Reštaurácie a bary v zábavnej štvrti mesta Chur budú stretnutie premietať vo svojich priestoroch.
Podniky, ktoré musia za bežných okolností zatvárať o 3.00 h, budú organizovať verejné sledovanie historického štvrťfinále.
Všetky ostatné prevádzky, ktoré zvyčajne zatvárajú skôr, môžu požiadať o osobitné povolenie. Informovala o tom agentúra DPA.