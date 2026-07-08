    Švajčiarsko ide do štvrťfinále po 72 rokoch. Bary zostanú otvorené dlhšie kvôli nočnému výkopu

    Švajčiarski fanúšikovia.
    Švajčiarski fanúšikovia. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    TASR|8. júl 2026 o 20:54
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    Švajčiari hrali naposledy vo štvrťfinále MS na domácich v roku 1954.

    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    12.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
    Kansas City
    03:00
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko

    Švajčiarske úrady zareagovali na postup tamojšej futbalovej reprezentácie do štvrťfinále majstrovstiev sveta predĺžením otváracích hodín barov v Zürichu, Bazileji či v Berne.

    Helvéti sa prebojovali medzi osmičku najlepších po 72 rokoch, v nedeľu o 3.00 SELČ nastúpia proti Argentíne.

    Švajčiari hrali naposledy vo štvrťfinále svetového šampionátu na domácich MS v roku 1954.

    V Kansas City sa stretnú s obhajcami titulu, a keďže má zápas výkop v nočných hodinách, viedlo to k prijatiu mimoriadnych opatrení.

    Reštaurácie a bary v zábavnej štvrti mesta Chur budú stretnutie premietať vo svojich priestoroch.

    Podniky, ktoré musia za bežných okolností zatvárať o 3.00 h, budú organizovať verejné sledovanie historického štvrťfinále.

    Všetky ostatné prevádzky, ktoré zvyčajne zatvárajú skôr, môžu požiadať o osobitné povolenie. Informovala o tom agentúra DPA.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Švajčiarski fanúšikovia.
    Švajčiarski fanúšikovia.
    Švajčiarsko ide do štvrťfinále po 72 rokoch. Bary zostanú otvorené dlhšie kvôli nočnému výkopu
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    Domov»MS vo futbale 2026»Švajčiarsko ide do štvrťfinále po 72 rokoch. Bary zostanú otvorené dlhšie kvôli nočnému výkopu