Messi mal dostať červenú kartu. Alžírsko podalo sťažnosť na výkon rozhodcu

Alžírsko podalo protest proti výkonu rozhodcu v stredajšom stretnutí MS vo futbale 2026 s Argentínou (0:3).
Agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaný zdroj uviedla, že zástupcovia alžírskeho zväzu zaslali oficiálnu sťažnosť komisii rozhodcov FIFA.
Alžírčanom sa nepáčil najmä zákrok argentínskeho kapitána Lionela Messiho, ktorý v prvom polčase nedlho po strelení prvého gólu prichádzal zozadu lýtko Ajsovi Mandímu.
Kým Alžírčania požadovali Messiho vylúčenie, poľský rozhodca Szymon Marciniak neukázal hviezdnemu útočníkovi ani žltú kartu.
Messi po zmene strán v Kansas City skompletizoval hattrick a šestnástym gólom sa dotiahol na Nemca Miroslava Kloseho, najlepšieho strelca v histórii šampionátov.
Tridsaťosemročný Argentínčan tak štýlovo oslávil jubilejný dvojstý zápas v reprezentácii aj rekordný 27. na MS.
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