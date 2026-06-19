    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    17.06.2026, Skupina J
    3 - 0
    1:0
    Alžírsko
    Alžírsko

    Messi mal dostať červenú kartu. Alžírsko podalo sťažnosť na výkon rozhodcu

    Faul Messiho v zápase s Alžírskom
    Faul Messiho v zápase s Alžírskom (Autor: REUTERS/DPA)
    ČTK|19. jún 2026 o 20:38
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    Zákrok bol v zápase posúdený ako bežný faul.

    Alžírsko podalo protest proti výkonu rozhodcu v stredajšom stretnutí MS vo futbale 2026 s Argentínou (0:3).

    Agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaný zdroj uviedla, že zástupcovia alžírskeho zväzu zaslali oficiálnu sťažnosť komisii rozhodcov FIFA.

    Alžírčanom sa nepáčil najmä zákrok argentínskeho kapitána Lionela Messiho, ktorý v prvom polčase nedlho po strelení prvého gólu prichádzal zozadu lýtko Ajsovi Mandímu.

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    Kým Alžírčania požadovali Messiho vylúčenie, poľský rozhodca Szymon Marciniak neukázal hviezdnemu útočníkovi ani žltú kartu.

    Messi po zmene strán v Kansas City skompletizoval hattrick a šestnástym gólom sa dotiahol na Nemca Miroslava Kloseho, najlepšieho strelca v histórii šampionátov.

    Tridsaťosemročný Argentínčan tak štýlovo oslávil jubilejný dvojstý zápas v reprezentácii aj rekordný 27. na MS.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ArgentínaArgentínaARG
    1
    1
    0
    0
    3:0
    3
    V
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    JordánskoJordánskoJOR
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    4
    AlžírskoAlžírskoALG
    1
    0
    0
    1
    0:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Faul Messiho v zápase s Alžírskom
    Faul Messiho v zápase s Alžírskom
    Messi mal dostať červenú kartu. Alžírsko podalo sťažnosť na výkon rozhodcu
    dnes 20:38
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Faul Messiho v zápase s Alžírskom
    Faul Messiho v zápase s Alžírskom
    Messi mal dostať červenú kartu. Alžírsko podalo sťažnosť na výkon rozhodcu
    dnes 20:38
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    Domov»MS vo futbale 2026»Messi mal dostať červenú kartu. Alžírsko podalo sťažnosť na výkon rozhodcu